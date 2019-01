الإعلامي اللبناني نيشان يثير الجدل بـ”منقبات” يسرن إلى الخلف

View this post on Instagram

إنْ ارتَدَت الحِجاب أو لم تَرتَدِه :: إن ارتَدَت النِّقاب أو خَلَعَتْهُ :: هذا شأنُها! :: ما يهمّني هو فِكرها وعقلها. :: هي حُرَّة. :: وأنت، صاحب الصورة، حَرِّر عقلَك من عِصابِه! :: كلامي رَدًّا على الصّورة. :: صورة تسيء إلى المرأة الملتزِمة بِدِينِها. :: Discrimination against a woman’s hijab and/or niqaab relies on ignorant rhetoric! There is more to women than their dress code! A man’s/woman’s education, productivity, and contribution have nothing to do with their faith or dressing. Your personal taste or preference can NOT dictate what others should or should not wear!