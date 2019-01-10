سخرية عارمة من محمد حماقي بسبب “بوستر” ألبومه الجديد (صور)

أثار الفنان المصري محمد حماقي، جدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الكشف عن بوستر ألبومه الجديد الذي يحمل اسم “كل يوم من ده”.

وطرحت شركة “نجوم ريكوردز” المنتجة لألبوم حماقي، البوستر في الشوارع والميادين، وظهر فيه الفنان المصري عاريًا من الجزء الأعلى ويرتدي نظارة شمسية.

وتسبب الإعلان في حملة سخرية عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي شنها ناشطون على حماقي، نظرًا لتشابه بوستر ألبومه مع بوستر ألبوم عمرو دياب الأخير الذي حمل اسم “كل يوم”.

واتهم النشطاء حماقي، بتقليد عمرو دياب، الملقب في مصر بـ”الهضبة” والسير على خطاه في بوستر الألبوم، كما سخروا من ظهوره عاريًا رغم برودة الطقس في الفترة الحالية.

ومن بين التعليقات التي سخرت من حماقي: “ده نحت حضرتك، حتى اسم الألبوم مترحمش”، و”ألبوم محمد حماقي الجديد قالع ولابس نظارة فِـ الشتاء، غير إن البوستر نفس بوستر ألبوم عمرو دياب، واسمه كل يوم من ده، ده اسم ألبوم ده ولا داخلين نتشاكل”.

وسخر آخرون: “عمرو دياب بيعمل الخط والكل بيمشي عليه أسطورة يتعلم منه تلاميذه”، و”العادي إنه يقلد عمرو دياب لكن نظارة وقالع في الشتا مش حلوة دي يا حماقي”.

وغاب المطرب المصري محمد حماقي عن طرح الألبومات في السنوات الـ3 الماضية، إذ كان آخر ألبوم قدمه باسم “عمره ما يغيب”، الذي صدر عام 2015.

ويتعاون محمد حماقي في ألبومه الجديد “كل يوم من ده” مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، مثل أيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، وعمرو مصطفى، ونادر حمدي، وتامر علي.