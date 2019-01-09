في “ساعة رضا”.. أحمد فتحي يعلن بدايته الفنية الحقيقية (فيديو إرم)

قال الفنان المصري أحمد فتحي إن فيلمه الجديد “ساعة رضا” هو بدايته الفنية الحقيقية، موضحًا أنه يظهر للجمهور بشكل جديد ومختلف عن أدواره السابقة التي كانت في شكل كوميدي فقط.

وأضاف في لقاء خاص مع شبكة “إرم نيوز” خلال حضوره العرض الخاص لفيلمه “ساعة رضا” أن الفيلم يقدم التراجيديا الاجتماعية في إطار كوميدي يخاطب عقل المشاهد بشكل محترم، مشيرًا إلى أن تصوير الفيلم استغرق 6 أشهر تخللتها العديد من المواقف الكوميدية بين أبطاله.

وعن آخر أعماله الفنية وتفاصيل مشاركته في عمل مسرحي مع الفنان محمد هنيدي، تابع فتحي أنه حاليًا في مرحلة قراءة العديد من الأفلام والمسلسلات التي ستعرض في رمضان والعيد، معربًا عن سعادته لمشاركته الفنان محمد هنيدي في مسرحيته الجديدة “3 أيام في الساحل” التي يحاول من خلالها إعادة المسرح إلى سابق عهده.