أحلام تطمئن جمهورها على حالتها الصحية وتطلب الدعاء

حرصت الفنانة الإماراتية أحلام، على طمأنة متابعيها عليها، بعد الصورة التي نشرتها من المستشفى وأثارت حالة من القلق لدى جمهورها في الوطن العربي

وغردت أحلام لتطمئن محبيها بعد صورتها المثيرة للقلق من على سرير المستشفى، فقالت عبر حسابها بموقع تويتر: “أنا طيبة بس ادعوا لي”.

وعلق عدد من نجوم الفن بالإضافة إلى جمهور أحلام على تغريدة أحملا، متمنيين لها دوام الصحة ودعوا لها بالشفاء العاجل.

فقال الممثل السعودي فايز المالكي: “سلااااااااامات قدامك العافية”، بينما كتبت الفنانة السعودية مروة سالم: “لا باس على قلبك”، وعلقت الإعلامية المصرية مي حلمي، قائلة: “ربنا معاكي ويحفظك من كل شر”.

وكانت أحلام قد غردت عبر تويتر، بعبارة: “اللهم أنزل شفاءك لمن مسّه الضر اللهم اشفِ وعافي كل مريض يتألم ولا يعلم بضعفه إلا أنت سبحانك”، ويأتي ذلك قبل إحيائها عددًا من الحفلات الغنائية في المملكة العربية السعودية خلال الفترة المقبلة.