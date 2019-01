الإعلامي الإماراتي أحمد خميس عن زواجه من مشاعل الشحي: “لم تكن تحبني”

View this post on Instagram

#مشاعل_الشحي #احمد_خميس . . . l @body.whitening.jo @body.whitening.jo ابر الهيدركينون الالمانيه الاصليه 100%100 ابر الهيدركينون الالمانيه الاصليه 100%100 ١٢٠٠ ريال فقط للطلب واتس اب او دايركت