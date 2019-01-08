الإعلامي الإماراتي أحمد خميس عن زواجه من مشاعل الشحي: “لم تكن تحبني”

سرد الإعلامي الإماراتي أحمد خميس قصة زواجه بمواطنته الإعلامية مشاعل الشحي، موضحًا أنه كان معجبًا بها منذ البداية وهو ما دفعه للتقدم لها، والحب نشأ بينهما بعد ذلك.

وقال خميس عبر مقطع فيديو له على تطبيق “سناب شات“: “إحنا زواجنا كان مخطط مو عن حب.. أنا أعجبت بهذه الإنسانة ورحت تقدمت لأبوها وبعد ذلك حبينا بعض”.

وتابع: “هي أصلًا ما كانت تحبني وهي أصلا ما كانت معجبة فيني أنا الي جيت وبادرت ومن بعد كده حبينا بعض”.

ومن جانبها علقت مشاعل: “يعني الحب ييجي صدق بعد الزواج.. أوك إنتوا بتقولوا إنكم بتحبون وما تقدرون تعيشون من دونه.. بس الزواج غير وحب الزواج غير”.

وسبق وأن أعرب الإعلامي الإماراتي أحمد خميس عن اندهاشه من سبب كره بعض رواد السوشيال ميديا له هو وزوجته الإعلامية مشاعل الشحي، مؤكدًا أن الهجوم اللاذع الذي يتعرضون له يسبب لهما ألمًا كبيرًا.

وكتب خميس عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستغرام”: “كلام الناس جارح ويترك أثرًا كبيرًا فينا… لكن أحيانا نقعد مع نفسنا ونفكر.. شو سبب الكره هذا كله هل لأننا متزوجين؟ وعايشين حياتنا بالحلال قدام الناس؟ ولا لأننا ع طبيعتنا؟”.