المطرب أحمد جمال يعلن خطوبته على الإعلامية السعودية ديانا الخميس (صورة وفيديو)‎

أعلن الفنان المصري أحمد جمال، خطوبته على الإعلامية السعودية ديانا الخميس، من خلال نشره صورة لهما من الحفل الذي أقيم في سرية تامة.

وعلق جمال على الصورة التي نشرها عبر حسابه الشخصي على “إنستغرام” قائلًا: “جمهوري الغالي حبيت أشارككم فرحتي وعقبالكم يارب.. أحمد وديانا”.

وكشف تفاصيل إطلالة خطبيته ديانا، موضحًا أن الفستان من تصميم مصمم الأزياء يوسف الجسمي، ومكياج خبير التجميل علاء التونسي، أما مصفف الشعر فهو إسلام.

ويبدو أن علاقة جمال وديانا تطورت من الصداقة إلى الحب، حيث جمعهما أول لقاء عام 2014، عندما استضافت الإعلامية السعودية، المطرب الشاب في برنامجها “صباحكم عيد” الذي كانت تقدمه على إذاعة “MBC FM”.

وفي يوليو الماضي، كشفت ديانا عن تطور الصداقة بينها وبين المطرب المصري، بنشرها مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على “تويتر” من إحدى حفلاته الغنائية، وعلقت عليه قائلة: “لحظة دخول أحمد جمال”.

واقتحمت ديانا الخميس مجال الصحافة والإعلام في عام 2005 كصحفية في صحيفة “الرأي” الأردنية، ثم انتقلت إلى قنوات “العربية” و”MBC” كمتدربة في البداية، وذلك قبل تخرُّجها من الجامعة بسنتين، وفي عام 2006 بدأت العمل في دوبلاج المسلسلات وأفلام الكرتون.

يذكر أن الفنان المصري أحمد جمال أهدى جمهوره، أغنية جديدة بداية هذا العام تحت عنوان “توكلنا على الله”، والتي لقيت نجاحًا كبيىرًا ويضع حاليًا لمساته الأخيرة على مشروع إطلاق عدة أغنيات منفردة خلال الأسابيع المقبلة.