زوجة الفنان المصري أحمد زاهر تكشف تفاصيل حالته الصحية (فيديو إرم)

طمأنت هدى زاهر، زوجة الفنان المصري أحمد زاهر، جمهوره في مصر والوطن العربي، على صحته، وذلك عبر مكالمة صوتية خصت بها “إرم نيوز”، مشيرة إلى أنه حاليًا بصحة جيدة لكنه يُعاني فقط من آلام بالقدم.

وأكدت أن وقوعه على المسرح في حفل النجم المصري تامر حسني تسبب في إصابة “عظمة وتر أكيلس” بالقدم، وهو ما استدعى تدخلًا طبيًا ليستعيد التئام “العظمة”، عبر 3 مسامير، حيثُ وضعت قدمه في “الجبس”، شهرًا ونصف الشهر.

وأوضحت الزوجة في تصريحاتها أنه “فك الجبس”، في أول أيام رأس السنة، واستكمل رحلة علاجه بجلسات علاج طبيعي، التي ستستمر لمدة أسبوعين.

وبينت أن زوجها الفنان لا يعاني من أي أمراض أخرى، وما يشاع عن مرض آخر يطارده لا أساس له من الصحة، وكل ما يأخذه فقط بعض الأقراص لمرض الغدة الدرقية، وهو مرض مزمن سيستمر عليه طوال حياته مثل مرض السكر والضغط.

وأشارت الزوجة إلى أنه سيستأنف رحلة تصوير فيلمه السينمائي الجديد “زنزانة 7” بعد 5 أيام، مشيرة إلى أنه أصبح بصحة جيدة.

وكان الفنان أحمد زاهر قد طمأن جمهوره على حالته الصحية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وذلك بعد اختفائه عن الأضواء لمدة تزيد على شهر.

وقال الفنان: “أول مرة أدخل على فيسبوك من شهر ونص تقريبًا، أولًا عاوز أشكر كل الناس اللي سألت عليا كل الناس اللي نزلت بوستات واتمنولي الشفا، شكرًا من كل قلبي واطمنوا أنا دلوقتي الحمدلله زي الفل”.

ووجه رسالة لمروجي الشائعات قائلًا: “أما الناس اللي طلعوا إشاعات إني مش هارجع أمشي تاني قبل 8 شهور، أحب أقولهم حسبنا الله ونعم الوكيل، وأكبر دليل على إن كلامكم كدب إني الحمدلله والشكر لله زي الفل دلوقتي”.

وبشأن الأنباء المتداولة بخصوص تعاقده على مسلسل “لمس أكتاف” مع الفنان ياسر جلال، أوضح الفنان المصري أن تلك “الأخبار ليس لها أي أساس من الصحة”.

وتابع قائلًا: “طبعًا يشرفني مشاركة أخويا ياسر جلال في عمل فني ويشرفني انضمامي لشركة محترمة زي شركة سينيرجي، بس لو كان الموضوع حقيقي، بس الحقيقة أن ماحصلش أي حوار على هذا العمل من قبل الشركة أو المخرج أو بطل العمل”.

وأعرب الفنان أحمد زاهر عن استغرابه قائلًا: “أنا مستغرب جدًا من انتشار خبر ليس له أساس من الصحة”، مقدمًا لجمهوره التهاني بمناسبة العام الميلادي الجديد، حيثُ ختم قائلًا: “كل سنة وأنتم طيبين وسنة سعيدة علينا جميعًا إن شاء الله وكل سنة وكل إخواتي المسيحيين بخير وسعادة وعيد ميلاد مجيد”.