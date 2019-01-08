رغم حصده “غولدن غلوب” العالمية.. أغلب المصريين لا يعرفون رامي مالك (فيديو إرم)

رغم شهرته العالمية وفوزه بجائزة مرموقة، فإن أغلب المصريين لا يعرفون مواطنهم الممثل رامي مالك، صاحب الانتشار والموهبة الفنية في الدراما الأمريكية.

وفاز الفنان المصري الأمريكي رامي مالك، في جائزة “غولدن غلوب”، كأفضل ممثل عن دوره في الفيلم الدرامي Bohemian Rhapsody، الذي أدى فيه دور مغني “الروك” الراحل “فريدي ميركوري”.

لكنّ تقريرًا ميدانيًا لـ”إرم نيوز” كشف عن جهل أغلب المصريين عن رامي مالك، في الوقت الذي تحدث فيه آخرون عن قراءتهم تعليقات عبر السوشيال ميديا عن الممثل المصري الحاصل على جائزة عالمية.

وبينما قال مشاركون في التقرير إنّهم لم يسمعوا عن “مالك” في السابق، وهو ما يمكن أن يرجع إلى غيابه عن التناول الإعلامي في الداخل، لكنّ المؤكد أنّ الفترة المقبلة ستشهد احتفاء إعلاميًا وصحفيًا بالموهبة التي وصفوها بـ”خليفة عمر الشريف”.

وولد مالك، في لوس أنجلوس بأمريكا، في 12 مايو 1981، وينتمي لعائلة مصرية قبطية، ولديه أخ توأم يُدعى “سامي” يصغره بـ4 دقائق، لكنه يعمل في مجال التدريس، وشقيقة أكبر منه تُدعى “ياسمين” تعمل طبيبة.

وعمل والد “مالك” في مجال بيع التأمين، بينما كانت والدته محاسبة بأحد البنوك، وحافظ والداه على إجادته للغة العربية، التي ظل يتحدث بها حتى الرابعة من عمره، وحتى لا ينساها، حرص والدا “مالك” على أن يحافظ على تواصله مع أقربائه في مصر والحديث إليهم بين التارة والأخرى هاتفيًا.

وكان أول ظهور سينمائي لمالك” عام 2006، حينما جسد شخصية فرعون مصري يدعى “اخمنرع” في فيلم “Night At The Museum”، لتتجلى موهبته بشكل واضح مع احتفاظه بشخصيته المصرية.