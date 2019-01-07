وفاة المخرجة اللبنانية جوسلين صعب عن 70 عامًا

المصدر: أ.ف.ب

وفيت الاثنين في أحد مستشفيات باريس المخرجة اللبنانية جوسلين صعب بعد صراع استمر عامين مع مرض السرطان على ما أفاد اصدقاء مقربين من المخرجة.

وكانت جوسلين صعب بدأت حياتها المهنية صحافية ثم انتقلت الى كتابة السيناريو والاخراج والتصوير الفوتوغرافي.

درست العلوم الاقتصادية في باريس وفي بداية السبعينيات من القرن المنصرم وعملت مراسلة إخبارية لمحطات تلفزيونية أوروبية، ومن أبرز تغطياتها الحرب العربية-الاسرائيلية في تشرين الأول/أكتوبر العام 1973، وأنجزت أفلاما وثائقية عدة عن هذه الحرب وعن كردستان وعن حرب العراق وايران والجولان ولبنان.

ولصعب ثلاثة افلام تسجيلية عن بيروت، منها “رسالة الى بيروت” (1978) و”بيروت مدينتي” (1982).

وأنجزت أربعة أفلام روائية ابرزها “كان يا مكان بيروت” حيث تغوص في ذاكرة المدينة من خلال مراهقتين مقدمة تحية الى السينما في العاصمة اللبنانية. وحقق فيلمها “دنيا” الذي صورته في مصر نجاحاً.

وكانت صعب وراء تنظيم مهرجان أفلام المقاومة الثقافية الذي عملت لإقامته في أكثر من مدينة لبنانية بهدف نشر السينما الهادفة.