الفنانة الكويتية شيماء علي ترد على اتهامات ترك طفليها لـ”الخدم” (فيديو)

ردت الفنانة الكويتية شيماء علي، على هجوم نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ضدها، واتهامهم لها بعدم اهتمامها بتربية أبنائها وتركهم للخادمات معظم الوقت.

وكانت شيماء قد نشرت مقطع فيديو ظهرت فيه مع ابنيها “نور” و”يويو” تشاركهما اللعب، إلا أن طريقة حديثهما لفتت انتباه المتابعين، حيث كانا يتحدثان بشكل متقطع.

واتهم النشطاء الفنانة الكويتية بأن تربيتها لأولادها غير جيدة وأنها تتركهما لـ”الخدم”، ما جعلمها يتحدثان بطريقة غير صحيحة.

وقالت شيماء ردًا على تلك الاتهامات في مقطع فيديو عبر حسابها على “سناب شات إنها لا تترك أولادها أبدًا لوحدهما في المنزل بل هما معها دائمًا.

وأضافت أن الخادمات اللاتي تتعامل معهن محل ثقة ومدربات على فنون تربية الأطفال، مشيرة إلى أنهن لا يتحدثن مع أطفالها سوى بالإنجليزية، وهو ما يدل على أنهما غير متأثرين بالخادمات كما يقال.

وتابعت أن الأطفال في أول عمرهم لا يتقنون اللغة خلال الحديث، لذلك سيكون معظم كلامهم متقطع ومن الصعب فهمه.

يذكر أن الفنانة الكويتية شيماء علي أنجبت طفلتها الثالثة “الزين” منذ فترة قليلة، واتهمها النشطاء بالبذخ والإسراف في حفل الاستقبال الذي أقامته لمولودتها في المستشفى.

إلا أنها ردت على تلك الاتهامات قائلة: “كل متابعيني القدام عارفين إني عمري ماتفلسفت أو استعرضت مالي أو أغراضي أو أعمالي على حدا، اللي بيقولوا جابت عازفة تعزف فوق راس البيبي في المستشفى وشلون كده يوت.. أولا البيبي في الاستقبال ما ينزل يكون عند الممرضة”.