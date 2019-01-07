بعد حصده “غولدن غلوب”.. من هو المصري الأمريكي رامي سعيد مالك؟

حصد الفنان المصري الأمريكي، رامي سعيد مالك، جائزة “غولدن غلوب“، كأفضل ممثل عن دوره في الفيلم الدراميBohemian Rhapsody ، الذي أدى فيه دور مغني “الروك” الراحل فريدي ميركوري.

وقال مالك، خلال تسلمه الجائزة، إنه سعيد للغاية بحصوله على هذا التكريم، حتى أنه “يشعر بأن قلبه يتدفق بسرعة كبيرة”، موجهًا الشكر للبطل الذي نال من أجله الجائزة، وأيضًا عائلته التي ساندته في مشواره الفني.

وحقّق الفنان الأمريكي، ذو الأصول المصرية، نجاحات كبيرة خلال مسيرته الفنية في أمريكا، وبدأت مسيرته حينما شعر بأن لديه موهبة في أداء نفس أصوات كبار المُغنّينَ الأمريكيين، بل وتجسيد شخصياتهم أيضًا.

وينتمي رامي سعيد مالك لعائلة مصرية، ولكنه ولد في لوس أنجلوس في الـ12 من مايو/أيار 1981، وفضّل التمثيل في الدراما الأمريكية.

وذهب مالك إلى ثانوية نوتردام، وكان في نفس الصف مع الممثلة رايتشل بيلسن، التي كانت أصغر منه سنًا بسنة واحدة، وذهبت إلى نفس المدرسة، وكان كلاهما في صف المسرح معًا، لكنه حصل على بكالوريوس الفنون الجميلة من جامعة إيفانسفيل بإنديانا.

وانطلق مالك، بعد دوره في مسلسل “السيد روبوت”، الذي حصل من خلاله على جائزة “إيمي”، كأفضل ممثل، والذي أدى فيه دور قرصان الكمبيوتر، حيث تعرض لانتقادات واسعة بسبب الدور، إلا أنه حصل على الجائزة وتم تكريمه.

وقدم مالك، دور الإرهابي الانتحاري Marcos AlZacar في الموسم الثامن من سلسلة Fox 24، خلال عام 2010، وفي نفس العام صوّر مالك دور القائد Merriell “Snafu” Shelton، المستوحاة من الحرب العالمية الثانية، وتلقى انتقادات لاذعة، لكنها لم تؤثر سلبًا على أدائه.

ولعب مالك، دور Nate ،وهو موظف جديد في مأوى لليافعين في Short Term 12، مع بري لارسون، خلال عام 2013، وخلال العام نفسه لعب دورين من أفلام سبايك لي.

وكان حفل توزيع جوائز “غولدن غلوب” قد أقيم في نسخته الـ76، في الساعات الأولى من صباح الإثنين، بفندق بيفرلي هيلتون بولاية لوس أنجلوس الأمريكية، لتوزيع جوائز جمعية الصحافة الأجنبية في هوليود (HFPA).

وكان ضمن المرشحين لهذه الجائزة برادلي كوبر عن دوره في فيلم “النجم مولود”، ووليم دافو لدوره في فيلم “فان غوغ عشية الخلود”، ولوكاس هيدجز عن فيلم “الشخصية المحطمة”، وجون ديفيد واشنطن عن دوره في “رجل العشيرة السوداء”.

ولعب مالك عام 2018 دور الموسيقار ميركوري في فيلم السيرة الذاتية “افتتان البوهيمية”، وحصل أداؤه على إشادة من النقاد، الذين رشحوه لجائزة “غولدن غلوب” لأفضل ممثل في فيلم دراما.

واستطاع مالك، لعب دور شخصية المغنى “فريدى ميركورى”، بأداء مبهر، حيث جسد شخصيته بكافة تفاصيلها.