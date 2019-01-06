مستعينة بـ”فستانها الفاضح”.. رانيا يوسف تدشن مسابقة بين متابعيها احتفالًا بـ”المليون” (صورة)

استغلت الفنانة المصرية رانيا يوسف، الجدل المثار حولها مؤخرًا، بسبب إطلالاتها الجريئة، وأطلقت مسابقة بين متابعيها بمناسبة وصول عددهم إلى مليون على صفحتها الشخصية بـ”إنستغرام”.

ونشرت رانيا صورة لها ظهرت فيها مرتدية الفستان الفاضح الذي سبب لها أزمة في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، وعلقت عليها قائلة: “قربنا نوصل للمليون، وواحد من المتابعين هيكسب فرصة لحضور يوم تصوير معايا”.

وأضافت: “من خلال اختيار شخص بشكل عشوائي من المليون فولورز تابعونا عشان تعرفوا مين الكسبان، شكرًا على حبكم ودعمكم الدائم”.

إلا أن معظم المتابعين لم يتفاعلوا مع تفاصيل المسابقة بل حملت التعليقات سخرية شديدة منها، في ظل تعمدها إثارة الجدل بشكل متكرر خلال الفترة الأخيرة، مستعينة بفساتين جريئة في المهرجانات الفنية والمناسبات العامة.

وقال أحد النشطاء في تعليقه: “لسة ما وصلتي مليون ومنزلة البوست يعني درة ونادين نجيم اللي قربوا على الستة ملايين شو بيعملوا، بحس عقلك صغير”.

وكتب آخر: “حرام عليكي واحد من مليون”، وقال ثالث: “محسسانا هنتصور مع أنجلينا جولي”، وسخر منها ناشط آخر قائلًا: “البطانة عاملة شغل”.

يُذكر أن رانيا يوسف، تقضي حاليًا أجازة مع بناتها بمناسبة احتفالات رأس السنة، قبل أن تعود لمواصلة تصوير مشاهدها في فيلم “دماغ شيطان” مع باسم سمرة ووليد فواز وعمرو عابد وسلوى خطاب وتأليف عمرو الدالي وإنتاج أيمن وأحمد عبد الباسط وإخراج كريم إسماعيل.