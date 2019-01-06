لبناني من أسرة ثرية يسرق قلب ابنة ترامب

كشفت وسائل إعلام أمريكية أن تيفاني ترامب، أصغر بنات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من زوجته السابقة مارلا مابلز، ارتبطت بعلاقة حب مع شاب من أصل لبناني يدعى مايكل بولس مقيم في لندن، وينحدر من مدينة لوغوس النيجيرية.

وظهرت تيفاني مع حبيبها اللبناني داخل البيت الأبيض، في صورة نشرتها مؤخرًا، على حسابها بانستغرام، في حين رجحت وسائل إعلام أمريكية أن تكون الصورة التقطت في 13 ديسمبر الماضي.

ومايكل بولس هو نجل رجل الأعمال والمغترب اللبناني المليونير مسعد بولس الذي حقق نجاحات في نيجيريا.

ويدير مسعد بولس مجموعة من الشركات تقدر بمليارات الدولارات في قطاعات عدّة، منها السيارات والمعدات والبناء، أمّا مايكل فهو مقيم في لندن حيث يتابع دراسته.

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن تيفاني التقت حبيبها الجديد الصيف الماضي، في جزيرة ميكونوس اليونانية.