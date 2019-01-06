بالفيديو.. بدرية أحمد ترد على اتهامها بالسكر

ردت الفنانة الإماراتية بدرية أحمد، على اتهامها بـ”السكر” من جانب عدد من نشطاء السوشال ميديا، بعد نشرها فيديو عبر صفحتها بتطبيق “سناب شات” تتحدث فيه بشكل غير طبيعي وترقص أمام المرآة.

كما صورت بدرية نفسها خلال نومها على الأريكة بمنزلها، إلى جانب تصوير قدميها بالفيديو بشكل خارج عن المألوف.

وعلقت الممثلة الإماراتية على اتهاماتها بالسكر، قائلة: “ما راح أرد على بعض النوايا القذرة”.

وشن عدد من نشطاء السوشال ميديا هجومًا عنيفًا على بدرية أحمد، إذ أكدوا أن تصرفاتها لم تعد تليق بسنها أو فنها وأنها تتعمد إثارة الجدل.

وعلقت إحدى الناشطات على الفيديو، قائلة: “سكرانة الأخت واضح وضوح الشمس”.

وأضاف ناشط آخر: “المشكلة مو فيها، اللي صورتها ذنبها أعظم من ذنب بدرية.. تصورها وهي عارفة إنها مو بعقلها، يا ويلها من انتقام رب العالمين فيها”.

وتثير الفنانة بدرية أحمد الجدل مؤخرًا بعد خلعها للحجاب بسبب نشرها للعديد من الفيديوهات والصور المثيرة التي تعرضها للانتقادات من جانب نشطاء السوشال ميديا.