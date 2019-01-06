الرئيس الفلسطيني يكرّم عددًا من النجوم المصريين (صور)

كرم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، السبت، عددًا من القامات الفنية والأدبية المصرية التي أثرت الساحة العربية وناصرت القضية الفلسطينية، على هامش زيارته للقاهرة والتي بدأها الجمعة، ومنحهم النجمة الكبرى من وسام الثقافة والعلوم والفنون.

وقلد الرئيس الفلسطيني، كلًا من الفنان المصري محمد صبحي والكاتب والروائي الكبير وحيد حامد، النجمة الكبرى من وسام الثقافة والعلوم والفنون، تقديرًا لإبداعاتهما الفنية ولمسيرتهما النضالية وشجاعتهما المشهودة في نصرة قضايا أمتهم العربية وفِي المقدمة منها القضية الفلسطينية، بحسب السفارة الفلسطينية بالقاهرة.

واستقبل الرئيس أبو مازن، وحيد حامد ومحمد صبحي، بمقر إقامته بقصر الأندلس في العاصمة المصرية القاهرة.

وقال محمد صبحي في تصريح صحفي له عقب التكريم، “إن هذا التكريم أرفعه على رأسي وهو أغلى شيء، وهو تعبير عن مدى تعلقي بالقضية الفلسطينية على مدى 50 عاما”، مضيفا أن حبه للفلسطينيين سيستمر حتى مماته”.

وبحسب السفارة المصرية في القاهرة، فإن “أبو مازن” زار الفنانة المصرية القديرة بولا محمد مصطفى شفيق “نادية لطفي”، في مستشفى المعادي العسكري بالعاصمة المصرية القاهرة ومنحها وقلدها النجمة الكبرى لوسام القدس، تقديرًا لإبداعاتها الفنية ولمسيرتها النضالية وشجاعتها المشهودة في نصرة قضايا أمتها العربية وفِي المقدمة منها القضية الفلسطينية.

وشارك في تكريم الفنانة المصرية، قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية محمود الهباش، وياسر عباس، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير دولة فلسطين بالقاهرة، مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح.

وكانت السفارة الفلسطينية بالقاهرة قد نشرت صور حفل التكريم، والتي أظهرت الرئيس الفلسطيني أثناء تسليم الفنانين المصريين وسام الثقافة والفنون ووسام نجمة القدس.