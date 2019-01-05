مصر.. إلغاء حبس شقيقة محمد رمضان في “العسل المغشوش” وتغريمها 10 آلاف جنيه

قضت محكمة مصرية بقبول استئناف شقيقة الفنان المصري محمد رمضان، في قضية “العسل المغشوش”، وتغريمها 10 آلاف جنيه.

وانعقدت الجلسة لمناقشة الاستئناف المقدم من شقيقة محمد رمضان، على قرار حبسها عامًا وغرامة 10 آلاف جنيه.

وسددت شقيقة الممثل، المبلغ المقرر في خزينة نيابة جنوب القاهرة الكلية، عقب قرار إيقاف حبسها.

وكانت محكمة جنح البساتين، قد قضت بمعاقبة إيمان رمضان، شقيقة الممثل محمد رمضان، بالحبس عامًا وتغريمها 10 آلاف جنيه؛ في اتهامها بتصدير عسل مغشوش.

وألقت السلطات الأمنية بمطار القاهرة، القبض على إيمان رمضان، أثناء تصديرها شحنة عسل أبيض مغشوش، عقب فحصه من لجنة الزراعة بمطار القاهرة.