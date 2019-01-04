ممثل مصري يتلقى عرضًا للمشاركة في فيلم إباحي بأمريكا

كشف الفنان المصري أحمد السعدني عن تلقيه عرضًا للمشاركة في فيلم “إباحي”، مدة 4 أيام، مقابل مبلغ مالي ضخم، وذلك خلال تواجده في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح “السعدني” عبر حساباته الشخصية على “تويتر” و”فيسبوك” أنه أثناء تواجده في أمريكا للاستمتاع بأجواء العام الجديد، توهم أنه سيشق طريقه للعالمية، عندما طالبه أحد العاملين في مجال السينما بأن يشارك في فيلم، ولكن فوجئ بأنه “إباحي”.

وأضاف أن هذا الشخص فاجأه بمعرفة جنسيته المصرية من تلقاء نفسه، وعندما سأله “السعدني”، عن كيفية معرفته بأنه ممثل مصري، رد عليه بأن المصريين أصبحوا مطلوبين بكثرة بعد شهرة اللاعب محمد صلاح.

وأشار الفنان المصري إلى أنه عندما طلب منه سيناريو العمل، فوجئ بالرد أنه لا يوجد سيناريو لأن العمل عبارة عن فيلم إباحي.

وأشاع ما قاله أحمد السعدني، جوًا من المرح من قبل بعض زملائه الفنانين، حيث أكد الفنان عمرو عبدالعزيز أنه “يوافق على هذا العرض إذا كان لا يزال متاحًا”، فيما قالت الفنانة إنجي خطاب: “هموت كنت هتبقى قمر”.

وجاءت ردود المتابعين ساخرة في معظمها من تغريدات الفنان الشاب، فبعضهم قال له إنه سيكون شبيه الفنان عادل إمام في فيلم “عنتر شايل سيفه”، وعلّق آخرون: “وتبقى أحمد شايل سيفه، والساعة بـ٥ جنيه والحسابة بتحسب”، فكان رد السعدني: “المشكلة الواحد يجيب صحة لأربع أيام تصوير منين”.

يُذكر أن الفنان أحمد السعدني تعاقد رسميًا مع المنتج كريم أبوذكري وشركة “k media”، على بطولة مسلسل جديد يحمل اسم “عالم افتراضي”، وهو من نوعية الدراما الطويلة التي تصل إلى 45 حلقة، ويعرض خارج السباق الدرامي الرمضاني.