قرار قضائي جديد ضد المطربة شيما بطلة “عندي ظروف”

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة في مصر، اليوم الخميس، قرارًا بتجديد حبس المطربة شيما بطلة كليب “عندي ظروف”، و26 آخرين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في واقعة اتهامهم بتشكيل شبكة للاتجار بالبشر وممارسة أعمال الدعارة.

وجاء قرار قاضي المعارضات بعدما أمرت نيابة الأموال العامة في مصر، أمس الأربعاء، بحبس المطربة المصرية لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وارتفع عدد المتهمين بالواقعة، خلال الساعات الماضية، ليصل إلى 32 متهمًا، بينهم 4 أجانب جلبوا المخدرات من دولتي تركيا والهند.

وكانت فرق الرقابة الإدارية تمكنت من ضبط 27 متهمًا بالقضية، هم المطربة “شيما” و7 فتيات آخريات وشقيق مالك أحد الكافيهات و17 آخرين من العاملين فيه، خلال تواجدهم بالكافيه، قبل أن تحيلهم للنيابة الإدارية.

وأمرت النيابة المختصة بضبط وإحضار مالك الكافيه للتحقيق معه في الوقائع المنسوبة له بإدارته شبكة بينها أجانب للاتجار بالمخدرات وممارسة الدعارة.