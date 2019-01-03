بعد انتقادات واجهتها.. نجوى كرم تعلق على حضورها حفل الفاشنيستا الكويتية الدكتورة خلود

ردت المطربة اللبنانية نجوى كرم على الانتقادات التي واجهتها خلال الفترة الماضية؛ لحضورها حفل الفاشنيستا الكويتية، المعروفة باسم “الدكتورة خلود”، بطريقة غير مباشرة.

واكتفت “كرم” بتبرير حضورها لإحياء حفل “تحديد جنس الجنين” تزامنًا مع ليلة رأس السنة لفاشنيستا غير معروفة، بالقول إنه “بعد إلغاء مهرجان الفجيرة في ليلة رأس السنة وكانت من بين المطربين المدعوين إليه، قررت حضور حفل الدكتورة خلود”.

وحاولت المطربة اللبنانية، الدفاع عن نفسها بطريقة غير مباشرة، ضد من اتهموها بحضور حفل لا يليق باسمها وقامتها الفنية؛ طمعًا في المال، بأن إحياءها حفل الدكتورة خلود لم يكن سوى “استقبالًا للعام الجديد مع أصدقاء”.

وكتبت نجوى كرم في تغريدة في حسابها بموقع “تويتر”: “بعدما تمّ إلغاء مهرجان الفجيرة في ليلة رأس السنة لعدة مطربين من بينهم اسمنا، قرّرنا الاحتفال باستقبال السنة الجديدة مع أصدقائنا في الكويت”.

بعد ما تمّ إلغاء مهرجان الفجيرة في ليلة رأس السنة لعدة مطربين من بينهم اسمنا، قرّرنا الإحتفال باستقبال السنة الجديدة مع أصدقائنا في الكويت.#نجوى_كرم pic.twitter.com/U3a89jUWrA — Najwa Karam (@najwakaram) January 2, 2019

وكانت شمس الأغنية العربية قد صدمت جمهورها بإحيائها حفلًا خاصًا لفاشنيستا غير معروفة ولا تملك رصيدًا يوازيها، حيث اتهمها ناشطون بتشويه صورتها، مقابل حصولها على المال، في حين رأى آخرون أن حضور نجوى لحفلات أشخاص بمستوى الدكتورة خلود، إنما يدل على أفول نجم المطربة اللبنانية.

وجاءت الانتقادات لنجوى تزامنًا مع انتقادات أخرى كانت قد طالتها قبل نحو أسبوعين؛ حين انتشر لها مقطع فيديو وهي تهدد بمغادرة المسرح أثناء إحيائها حفلًا في السويد، في حال لم يتوقف حاضرون في المكان عن تصوير الحفل ونقله عبر مواقع التواصل. مبررة أن من حق الفنان أن يحافظ على تواجده الفني.