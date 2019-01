صالح الجسمي يعتزل السوشيال ميديا.. ومريم حسين تهاجمه (فيديو)

View this post on Instagram

. #صالح_الجسمي قررت اعتزل النقد كنت احس اني بسوي شي بس اعتقد اني انفخ في رماد و اكد صالح الجسمي انه لم يسجن انما اختفى فتره لتأليف كتاب فقط .. . . . . اقمشة النصار???????? ????⭐تنفيذ وتصميم جميع اقمشة المشاهير ????⭐ لتواصل فقط على/الخاص /الجوال /واتس ???? من داخل المملكه????: 0501644792 من خارج المملكه ????:00966501644792 @akmsht_alnsar @akmsht_alnsar @akmsht_alnsar