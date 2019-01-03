صالح الجسمي يعتزل السوشيال ميديا.. ومريم حسين تهاجمه (فيديو)

أعلن الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي اعتزال النقد الفني والسوشيال ميديا تمامًا، موضحًا أنه فخور بما قدمه طوال السنوات الماضية، ومنها منعه من تقديم مسلسل يسيء للفتيات السعوديات، إلى جانب نجاحه في اتخاذ قرار بطرد الفنانة المغربية وداد سيري من المملكة، والتي وصفها بـ”الذبابة”.

وأضاف في فيديو عبر صفحته على تطبيق “سناب شات”، أن من أهم إنجازاته توصيل الفنانة المغربية مريم حسين للمحاكمة بـ3 تهم، موضحًا أن القضاء لم ينصفها كما رددت، ولكن للأسف هناك “خروف” – على حد وصفه – حفظ القضية، مؤكدًا أنه تابع مع المحامي العام بالشارقة، ولو تم حفظها مجددًا سيتواصل مع النائب العام الاتحادي في أبوظبي.

ونفى الإعلامي الإماراتي ما تردد حول سجنه بعد اختفائه خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أنه كان منشغلًا بالانتهاء من رواية جديدة باسم “للحقيقة دائمًا ثمن”.

ومن جانبها شنّت مريم حسين هجومًا عنيفًا للغاية على صالح الجسمي بعد قرار اعتزال السوشيال ميديا، قائلة: “الخروف الشايب اعتزل بعد ما اتمصخر قضائيًّا، وانسجن لإساءته للمملكة المغربية وتم التبليغ عنه من قبل سفارتنا بالبلد”.

وأضافت في منشور عبر حسابها على تطبيق “سناب شات”: “إن الله يمهل ولا يهمل، السنة اللي طافت كنت تهددني وتقولي تسكرين حساباتك يا أني بسوي فيكي.. رديت عليك رد واحد روح الله يسهل بدربك ولا ترفع قضية واحدة أرفع 3 لو تبي..وآخر شي أنت اللي انسجنت من أسيادك المغاربة”.

وتابعت مريم حسين هجومها قائلة: “وشكل أسيادك هم اللي وقعوك علي معاهدة عشان لا تطلع بالسوشيال ميديا اللي بينت من خلالها حقدك علي المغاربة، ولا كانت نيتك الغيرة علي بلادك كما تدعي”.

وكانت الفنانة مريم حسين أكدت منذ عدة أسابيع أن سبب اختفاء الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي هو قضائه عقوبة في السجن بعد الحكم عليه لمدة شهر وأسبوع بتهمة الإساءة للمملكة المغربية.

وبدأت المشاكل بين صالح الجسمي ومريم حسين، بعد نشر الأول فيديو قال إنه منسوب لمريم حسين تقوم من خلاله بتصرف غير لائق وإباحي، بالرغم من عدم ظهور وجهها بالفيديو.