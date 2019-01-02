على طريقة المافيا.. مقتل مغنّ مغربي الأصل في هولندا (فيديو)

لقي مغني الراب الهولندي المغربي الأصل، فيصل لمسياح، حتفه ليلة رأس السنة الميلادية ، بعد إطلاق النار عليه من طرف مجهولين لاذوا بالفرار.

وكان المغني الشهير بـ “فيس” يجلس وسط أصدقائه بمنطقة “Nieuwe Binnenweg” في ضواحي مدينة روتردام، عندما تعرض للهجوم حوالي الساعة الخامسة من صباح يوم الثلاثاء.

وترجح الشرطة الهولندية فرضية تصفية حسابات، وقد ألقت القبض على 7 مشتبه بهم.

وكان الضحية في الـ 32 من العمر، وقد دخل الميدان الفني في 2007، وتمكن من تحقيق شهرة واسعة في هولندا وله الكثير من المعجبين، الذين عبروا عن حزنهم الشديد لمقتله على مواقع التواصل.