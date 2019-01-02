ابنة بن علي تثير الجدل في تونس بصورة تحتضن فيها نجم الراب كادوريم

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليقات والجدل الواسع، بعد نشر مغني الراب التونسي العالمي، كادوريم، صورة برفقة نسرين بن علي، ابنة الرئيس السابق زين العابدين بن علي، بمناسبة احتفالات رأس السنة الجديدة 2019.

ونشر مغني الراب التونسي كادوريم (كريم الغربي) على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” صورة له برفقة نسرين بن علي، ابنة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، على سفينة في وسط البحر.

وكان كادوريم قد أعلن منذ مدة أنه يعيش قصة حب مع نسرين بن علي، وأنّ “علاقة جديّة” تربطهما، وأنهما يخططان للارتباط الرسمي بداية العام الجديد 2019.

وأشعل خبر ارتباط ابنة بن علي، التي تقيم حاليًا في دبي، بمغني الراب العالمي كادوريم، مواقع التواصل الاجتماعي، فيما عبّر جزء من التونسيين عن صدمتهم من العلاقة، واصفين إياها بالغريبة، ومتهمين ابنة بن علي بالطمع، وارتباطها بمغني الراب بحثًا عن المال.

ودافعت نسرين بن علي عن علاقتها بكادوريم على صفحتها على “إنستغرام”، مؤكدة أن ما يربطهما هو الحب، وأن علاقتهما جادة، رافضة الخوض في تفاصيل علاقتها الحالية مع طليقها وأب أبنائها رجل الأعمال التونسي صخر الماطري، ومكتفية بالقول إن علاقتهما الحالية قائمة على الاحترام، وإنه أب جيد لأبنائها الثلاثة.

وقبل أحداث 14 كانون الثاني/ يناير 2011، كانت نسرين بن علي متزوجة من رجل الأعمال صخر الماطري، المقيم حاليًا في السيشيل، وفرّت معه قبل أن ينفصلا في مرحلة لاحقة، لتختفي عن الأنظار وتعود مجددًا في ثوب العاشقة لمغني الراب كادوريم.