نانسي عجرم تستفز متابعيها بغناء “لا لا نحتاج المال كي نزداد جمالا” (فيديو)

نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” وهي تتراقص مع زوجها وابنتيها على أنغام أنشودة الفنان الكويتي حمود خضر، ” لا لا نحتاج المال كي نزداد جمالا”.

وأثار المقطع عاصفة من الانتقادات لنانسي باعتبار أن ما ورد في الأنشودة لا يعبر عن حال الفنانة اللبنانية، التي احتاجت المال -وفقًا لمنتقدين- لإجراء عمليات تجميل، وبالتالي هي فعلًا أثبتت أنها “تحتاج المال حتى تزداد جمالا.”

وعلق عدد من متابعي الفنانة بصور تظهرها قبل وبعد عمليات التجميل، وكتبت مغردة باسم لينا: “أنتِ خلّصتي كل المال بعمليات التجميل.”

انتي خلصتي كل المال بعمليات التجميل ، كأن غنيتيها قبل ???? — linda (@linda202030) January 1, 2019

وعلق مغرد باسم وسيم البارودي قائلًا ” أكيد نانسي من يمتلك المال و يقطن في برجه العاجي يحق له أن يحاضر عن عدم حاجة باقي البشر للمال!”.

لا لا لا نحتاج المال كي نزداد جمالا???????????? pic.twitter.com/Obmd1YGgbm — Nancy Ajram (@NancyAjram) January 1, 2019

وأضاف شخص يحمل اسم أسير الدرب “لا نحتاج المال كذبة لا يصدقها سوى السذج ( المال والبنون زينة الحياة الدنيا) صدق الله العظيم، علمًا أن نانسي عجرم تحتل المركز الرابع من بين اغنى 10 فنانين، بعد أحلام وعمرو دياب وأليسا، وتبلغ ثروتها أكثر من 37 مليون دولار”.

بينما غردت أخرى تحمل اسم رقية، ” و لا أحد كان تعليقه بعقل راجح و عاقل، المحزن و المبكي في الأمر أن نانسي تسمع أطفالها أغاني لها قيم ومبادئ و توعية للأطفال، بينما نحنُ نسمع أطفالنا أغانيهم الساقطة والمخلة للأسف الشديد! نانسي هنا تعطينا درسًا في طريقة تعليم أطفالنا المبادئ التي تأتي من التربية قبل كل شيء! أعان الله الفقراء الذين لا يمتلكون المال لإشباع بطون أطفالهم أو لعلاجهم من الأمراض التي تصيبهم وتهدد حياتهم”.

وأكد خالد بن رشيد ” مع تقديري واحترامي. للجمهور، الّي علق عَلى الفنانه الجميلة، أنتم مش فاهمين سبب الأغنية، معناها الجمال الطبيعي الذي خلقه الله ووهبه الي عبده، نانسي فنانة ذووووق وخلوقة ربي يوفقها”.

دخل صاحب الأنشودة حمد خضر على خط التعليقات معربًا عن سعادته باستمتاع الفنانة نانسي وعائلتها بأغنيته.