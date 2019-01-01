الفنانة فرح الهادي وعقيل الرئيسي يقيمان حفل زفاف ثانيًا (فيديو)

أقام الفنان الكويتي عقيل الرئيسي وزوجته الفنانة الكويتية فرح الهادي حفل زفاف ثاني لهما، وذلك بالتزامن مع مرور عام على زواجهما.

وكانت فرح الهادي قد أعلنت منذ أسابيع عن اتفاقها مع زوجها عقيل الرئيسي على إقامة حفل زواج ثاني بالتزامن مع عيد زواجهما يوم ٣١ ديسمبر.

وتميز حفل الزفاف اليوم بالديكورات الراقية والفخامة، فضلا عن قيامهما بتوزيع هدايا على كل الحاضرين ، كنوع من أنواع التذكار لهذه المناسبة .

ومن جانبها أعلنت فرح الهادي عن المفاجأة التي حضرتها مع عقيل لجمهورهما، من خلال حسابها الرسمي على موقع انستغرام قائلة :”لأنكم نعمة من ربي، وخليتوا ٢٠١٨ سنة حلوة بوجودكم، حبينا نسعدكم هالسنة باختيار عروس غير قادرة على تكاليف عرسها، وتجهيزاتها علينا من ناحية الديكور والفستان والمكياج والتسريحة والزفة”.

وتابعت:” راح تعرفون كل التفاصيل قريب جداً وهالهدية قليلة بحقكم .. اللي حابه تشارك تكتب كومنت او تمنشن عروس”.