الفنانة فرح الهادي وعقيل الرئيسي يقيمان حفل زفاف ثانيًا (فيديو)

لانكم نعمة من ربي، وخليتوا ٢٠١٨ سنة حلوة بوجودكم، حبينا نسعدكم هالسنة باختيار عروس غير قادرة على تكاليف عرسها وتجهيزاتها علينا من ناحية الديكور والفستان والمكياج والتسريحة والزفة .. ???? راح تعرفون كل التفاصيل قريب جداً وهالهدية قليلة بحقكم ???? اللي حابه تشارك تكتب كومنت او تمنشن عروس ???????? . . #عقيل_الرئيسي #فرح_الهادي #عرس_فرح_وعقيل_الثاني