الدكتورة خلود تكشف عن المفاجأة التي كانت تعدها لزوجها وجمهورها (فيديو)‎

كشفت الفاشينيستا الكويتية ونجمة مواقع السوشال ميديا الدكتورة خلود عن المفاجأة التي كانت تحضرها لزوجها أمين ولجمهورها، مشيرة إلى أنها حامل بتوأم ولد وبنت.

وأقامت خلود حفلا كبيرا لكي تعلن عن هذه المفاجأة، ووجهت الدعوة لعدد كبير من أصدقائهما وأقاربهما للحضور، ثم قامت بالكشف عن نوع الجنين من خلال “فرقعة” بالون كبير يحتوي على عدد من البلالين الزرقاء والروز وهو ما يدل على حملها بتوأم ولد وبنت.

وكانت قد أعلنت الفاشينيستا الكويتية أنها تعد مفاجأة لكل من زوجها وجمهورها ، ستكشف عنها عبر حسابها الرسمي على تطبيق “سناب شات”، بالتزامن مع بداية العام الجديد.

وكانت الدكتورة خلود قد أوضحت حقيقة استدعائها للتحقيق معها في قضية غسيل الأموال، معلقة :”الصراحة ما تم استدعائي نهائيا..بس في بحث وأسئلة وكده صار مع بعض المشاهير.. بس أنا بالأمانة ما استدعوني.. وإذا حدا سألني راح أقول عادي”.

واضافت :”بالعكس هذا أمن وأمان..اني هما قاعدين يحافظون على أموال الدولة. وانا كنت ممكن اتكلم عن الدخل الي بيجيلنا من الإعلانات لكن قلت ليه اتكلم وافتح على نفسي باب على فاضي”.