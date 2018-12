سما المصري تتجول في الشوارع بملابس “بابا نويل” وتوزع “كلاسين” على الفقراء (فيديو وصور)

View this post on Instagram

@eremnews @samaelmasrii . . شاركت الراقصة الاستعراضية سما المصري، متابعيها، صورًا وفيديو جديدًا لها من احتفالها بأعياد الميلاد “الكريسماس”، عبر حسابها الشخصي على “إنستغرام”. . وظهرت سما، مرتدية ملابس “بابا نويل” في سيارتها بأحد شوارع القاهرة، إذ حرصت على أخذ جولة وسط الأحياء الفقيرة لتوزيع “كلاسين” على الفقراء مطلقة حملة جديدة لحمايتهم من برد الشتاء تحت اسم “دفيهم من البرد”. . . #إرم_نيوز #سما_المصري #أعياد_الميلاد #كريسماس #بابا_نويل #القاهرة #مصر #فقراء #برد #الشتاء #فيديو #فيديوهات #منوعات #رقص #فن #فن_ومشاهير