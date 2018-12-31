سما المصري تتجول في الشوارع بملابس “بابا نويل” وتوزع “كلاسين” على الفقراء (فيديو وصور)

شاركت الراقصة الاستعراضية سما المصري، متابعيها، صورًا جديدة لها من احتفالها بأعياد الميلاد “الكريسماس”، عبر حسابها الشخصي على “إنستغرام”.
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@eremnews @samaelmasrii . . شاركت الراقصة الاستعراضية سما المصري، متابعيها، صورًا وفيديو جديدًا لها من احتفالها بأعياد الميلاد “الكريسماس”، عبر حسابها الشخصي على “إنستغرام”. . وظهرت سما، مرتدية ملابس “بابا نويل” في سيارتها بأحد شوارع القاهرة، إذ حرصت على أخذ جولة وسط الأحياء الفقيرة لتوزيع “كلاسين” على الفقراء مطلقة حملة جديدة لحمايتهم من برد الشتاء تحت اسم “دفيهم من البرد”. . . #إرم_نيوز #سما_المصري #أعياد_الميلاد #كريسماس #بابا_نويل #القاهرة #مصر #فقراء #برد #الشتاء #فيديو #فيديوهات #منوعات #رقص #فن #فن_ومشاهير
وظهرت سما في الصور، مرتدية ملابس “بابا نويل” في سيارتها بأحد شوارع القاهرة، إذ حرصت على أخذ جولة وسط الأحياء الفقيرة لتوزيع “كلاسين” على الفقراء مطلقة حملة جديدة لحمايتهم من برد الشتاء تحت اسم “دفيهم من البرد”.
وكتبت المصري تعليقًا على الصور التي التقطتها مع أشخاص بسطاء، قالت فيه: “(دفيهم من البرد) أنا نزلت وزعت كلاسين على الناس في الشارع من البرد”.
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(( دفيهم من البرد)) انا نزلت وزعت كلاسين علي الناس في الشارع من البرد …ومش عيب اننا نتصور معاهم يمكن حد يحب يقلدنا ويعمل ذينا وياخد ثواب …..انزلوا باه دفوا الناس بملايين أو بطاطين…كل سنه ومصر والعرب بالف خير…الفيديو كامل موجود علي قناه اليوتيوب الخاصه بي والرابط هنا في البايو….
وأضافت: “مش عيب إننا نتصور معاهم يمكن حد يحب يقلدنا ويعمل زينا وياخد ثواب، انزلوا بَأَه دفّوا الناس بملايين أو بطاطين.. كل سنة ومصر والعرب بألف خير”.
ودائمًا ما تثير سما المصري الجدل بين متابعيها ونشطاء مواقع التواصل، بسبب صورها الجريئة وتصريحاتها ضد المسؤولين وهجومها على بعض الأشخاص الذين تدخل في خصومة معهم.
وسبق أن تبنت الراقصة المصرية حملة للحد من ظاهرة الانتحار في مصر، إذ أعلنت تبرعها بأكشاك داخل محطات المترو، أطلقت عليها اسم “الحياة حلوة”، ليتحاور المقبلون على الانتحار مع أطباء نفسيين.