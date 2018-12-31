سما المصري تتجول في الشوارع بملابس “بابا نويل” وتوزع “كلاسين” على الفقراء (فيديو وصور)

شاركت الراقصة الاستعراضية سما المصري، متابعيها، صورًا جديدة لها من احتفالها بأعياد الميلاد “الكريسماس”، عبر حسابها الشخصي على “إنستغرام”.

وظهرت سما في الصور، مرتدية ملابس “بابا نويل” في سيارتها بأحد شوارع القاهرة، إذ حرصت على أخذ جولة وسط الأحياء الفقيرة لتوزيع “كلاسين” على الفقراء مطلقة حملة جديدة لحمايتهم من برد الشتاء تحت اسم “دفيهم من البرد”.

وكتبت المصري تعليقًا على الصور التي التقطتها مع أشخاص بسطاء، قالت فيه: “(دفيهم من البرد) أنا نزلت وزعت كلاسين على الناس في الشارع من البرد”.

وأضافت: “مش عيب إننا نتصور معاهم يمكن حد يحب يقلدنا ويعمل زينا وياخد ثواب، انزلوا بَأَه دفّوا الناس بملايين أو بطاطين.. كل سنة ومصر والعرب بألف خير”.

ودائمًا ما تثير سما المصري الجدل بين متابعيها ونشطاء مواقع التواصل، بسبب صورها الجريئة وتصريحاتها ضد المسؤولين وهجومها على بعض الأشخاص الذين تدخل في خصومة معهم.

وسبق أن تبنت الراقصة المصرية حملة للحد من ظاهرة الانتحار في مصر، إذ أعلنت تبرعها بأكشاك داخل محطات المترو، أطلقت عليها اسم “الحياة حلوة”، ليتحاور المقبلون على الانتحار مع أطباء نفسيين.