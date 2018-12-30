روان بن حسين: أعاني من التنمر ويزعجني خوض البعض في شرفي (فيديو)

أكدت الفاشينيستا الكويتية، روان بن حسين، أن “حياتها ليست مثالية كما يتصور البعض”، مؤكدة أنه حتى أغنى وأقوى وأجمل الرجال والنساء في العالم حياتهم ينقصها العديد من الأشياء.

وقالت روان بن حسين، في فيديو عبر صفحتها بتطبيق “سناب شات”، إنه على الرغم من متابعة وحب أكثر من 7 ملايين شخص لها عبر صفحاتها بالسوشيال ميديا، ولكنها في الوقت نفسه “تعاني من التنمر، وخوض البعض في شرفها، إلى جانب التآمر عليها، ومحاولات تخريب عقودها الإعلانية”.

وأوضحت الفاشينيستا الشهيرة، أنها مؤمنة أن “الحياة تجارب ومصاعب واللذة الحقيقية في قدرتها على التخلص من هذه العراقيل”.

ولفتت روان، إلى أنها أصغر مدونة بالسوشيال ميديا، موضحة أنها “تعلمت بعد دخولها لعالم الشهرة بسن صغير الصبر، وأن لا تكون متسرعة في قرارتها أو عاطفتها”.

وكانت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين، علقت بشكل ساخر على الاتهامات التي تلاحق عددًا كبيرًا من المدونين والفاشينيستات بالكويت حول تورطهم في غسيل الأموال وتضخم حساباتهم البنكية بشكل مثير للجدل.

وقالت روان بن حسين، في فيديو عبر حسابها بتطبيق “سناب شات”: “هقول شيء وما تفهموني غلط، لما شفت أن غسيل الأموال بيفتح بيوت ويشتري شقق وسيارات وساعات قررت إني أغسل.. أنا أسوي دعاية واحدة في الشهر وأبيع أرواج (أحمر شفاه) عشان أغطي إيجار بيتي لذا قررت إني أغسل عطوني فلوس الغسلة بسرعة “.