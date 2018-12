View this post on Instagram

@eremnews . . ميريام فارس تشعل الغضب مجددًا بخلع ملابسها لتعليم الجمهور رقصة جديدة (فيديو وصور) الفنانة اللبنانية طرحت أغنيتها الجديدة "قومي" منذ أيام، وذلك بعد غياب فترة طويلة عن السّاحة الفنية، لظروف مرضية لم تكشف تفاصيلها. شيرين الجمال- إرم نيوز شاركت الفنانة اللبنانية ميريام فارس جمهورها بمقطع فيديو لها، أثناء قيامها بتعليمهم لرقصتها في كليبها الجديد "قومي"، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام". وتسبب هذا المقطع في إثارة غضب جمهورها، بسبب قيامها بخلع جزء من ملابسها والكشف عن بطنها بالكامل لكي تشرح لهم كيفية تنفيذ الرقصة، مؤكدين أن تصرفها غير مبرر تمامًا، ورأي البعض الآخر أنه كان من الممكن أن ترتدي ملابس تتناسب مع الرقصة قبيل بدء التصوير. وانهالت تعليقات متابعيها على مواقع السوشال ميديا للتعبير عن استيائهم مما فعلته ميريام، حيث قالت متابعة لها: "طب شو المغزا من الرقصة كلها ورفعت البلوزة". وقالت أخرى: "احشمي على روحك تنزعي الثياب وكأنك باليبت وحدك فعلا الي استحو ماتو زوجك لازمو إعادة تأهيل لرجولته". وتساءلت ناشطة: "ايش راح نستفيد من التشليح؟ ما جيتي مشلحة من الأول؟". وعلقت متابعة أخرى: "الله يهديك ويهدينا معاك زعما عاد تجاوزتي أزمة صحية مسهلاش والله قومك بالسلامة… الله يهديكي ترا ممكن إنك تغني من غير خلع هدومك". وكانت الفنانة اللبنانية ميريام فارس قد طرحت أغنيتها الجديدة "قومي" منذ أيام، وذلك بعد غياب فترة طويلة عن السّاحة الفنية، لظروف مرضية لم تكشف عن تفاصيلها، ما أثار حيرة جمهورها، ومحبيها. وتعرّضتْ فارس فور طرح الكليب، لموجة من الانتقادات من متابعيها وجمهورها، وصلتْ إلى حد اتّهامها بالعنصرية، تجاه أصحاب البشرة السمراء، حيث اعتمدتْ على تغيير لون بشرتها، والرّقص بطريقة تقترب من الرقصات الإفريقية، ما اعتبره كثيرون، يمسّ بعض الفئات بطريقة سلبية . . #إرم_نيوز #ميريام_فارس #لبنان #أغاني #فن #مشاهير #كليب #قومي #أخبار #لايك #لايكات