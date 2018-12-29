ميريام فارس تشعل الغضب مجددًا بخلع ملابسها لتعليم الجمهور رقصة جديدة (فيديو)

شاركت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، جمهورها بمقطع فيديو لها، أثناء قيامها بتعليمهم رقصتها في كليبها الجديد “قومي”، عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستغرام”.

وتسبب هذا المقطع في إثارة غضب جمهورها، بسبب قيامها بخلع جزء من ملابسها والكشف عن بطنها بالكامل؛ كي تشرح لهم كيفية تنفيذ الرقصة، مؤكدين أن تصرفها “غير مبرر تمامًا”.

ورأى البعض الآخر أنه كان من الممكن أن ترتدي ملابس تتناسب مع الرقصة قبيل بدء التصوير.

وانهالت تعليقات متابعيها على مواقع السوشال ميديا للتعبير عن استيائهم مما فعلته ميريام، إذ قالت متابعة لها: “طب شو المغزا من الرقصة كلها ورفعة البلوزة؟”.

وقالت أخرى: “احشمي على روحك تنزعي الثياب وكأنك بالبيت وحدك؟ فعلًا إلي استحو ماتو، زوجك لازمو إعادة تأهيل لرجولته”.

وتساءلت ناشطة: “أيش راح نستفيد من التشليح؟ ما جيتي مشلحة من الأول؟”.

وعلقت متابعة أخرى: “الله يهديك ويهدينا معاك زعما عاد تجاوزتي أزمة صحية مسهلاش والله قومك بالسلامة… الله يهديكِ ترا ممكن إنك تغني من غير خلع هدومك”.

وكانت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، قد طرحت أغنيتها الجديدة “قومي” منذ أيام، وذلك بعد غياب فترة طويلة عن السّاحة الفنية، لظروف مرضية لم تكشف عن تفاصيلها، ما أثار حيرة جمهورها، ومحبيها.

وتعرّضتْ فارس فور طرح الكليب، لموجة من الانتقادات من متابعيها وجمهورها، وصلتْ إلى حد اتّهامها بالعنصرية، تجاه أصحاب البشرة السمراء، حيث اعتمدتْ على تغيير لون بشرتها، والرّقص بطريقة تقترب من الرقصات الأفريقية، ما اعتبره كثيرون، يمسّ بعض الفئات بطريقة سلبية.