بعد اتهامه لها بتدمير حياته.. الفنان اللبناني جوليان فرحات يعتذر لماغي بوغصن والأخيرة ترد

قدم الممثل اللبناني جوليان فرحات، اعتذارًا إلى مواطنته الفنانة ماغي بوغصن؛ بعدما اتهمها بأنها دمرت حياته وحياة الكثيرين، عقب مشاركته لها في أحد الأعمال التمثيلية، واتهامها له بالسرقة.

وأطل فرحات في فيديو جديد على متابعيه بموقع “فيسبوك”، قال فيه: “بشكر كل من دعمني.. تواصلت أنا وماغي بوغصن وصفينا أمورنا، كما حدث سوء تفاهم بيننا وأنا بطبعي انفعالي وعفوي وتصرفت بشكل همجي، وتواصلنا سويًا، نحن بشر وفنّانون واستمتعنا بالعمل سويًا”.

وأضاف: “بعتذر من الجميع ومن ماغي وعائلتها عن الضرر الذي تسببت فيه لها ولعائلتها بشكل غير مباشر.. وكل ما كنت أريد أن أصل إليه هو حل لنا.. نحن بشر وكل شخص له طباعه وللأسف وصلنا إلى ما حدث”.

وتابع: “نحن بفترة أعياد وتسامح وغفران، وأتمنى أن نفتح صفحة جديدة ومباركة للعام الجديد، لنبدأ كفنانين أن نتعامل مع بعض بطريقة إنسانيّة وحضارية أكثر.. وأشكركم جميعًا”.

وتقبلت بوغصن اعتذار فرحات سريعًا دون أن تكشف عن أي تفاصيل، وغردت عبر حسابها في موقع “تويتر” قائلة: “جلّ من لا يخطئ.. الرجوع عن الخطأ فضيلة.. كلنا منغلط يا جوليان.. الله يوفقك بحياتك”.

وأضافت:”وبالنسبة لكل اللي توجهولي بأقسى العبارات اللي بتمسّ بكرامتي.. الله يسامحكن”.

جلّ من لا يخطئ.. الرجوع عن الخطأ فضيلة.. كلنا منغلط يا جوليان.. الله يوفقك بحياتك..❤️

وبالنسبة لكل اللي توجهولي بأقسى العبارات اللي بتمسّ بكرامتي.. الله يسامحكن ???? — Maguy Bou Ghosn (@MaguyBouGhosn) December 28, 2018

يأتي ذلك بعدما أصدرت بوغصن بيانًا توضيحيًا، بالأمس، تنفي فيه جميع الاتهامات التي وجهها إليها جوليان، مشيرة إلى أنها ستأخذ حقها بالقانون.