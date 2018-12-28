فنانون وساسة لبنانيون كبار يرافقون ماجدة الرومي لمهرجان الشتاء في السعودية (فيديو وصور)

تحوّلت حفلة فنية للمطربة اللبنانية المخضرمة، ماجدة الرومي، مساء الجمعة، إلى ما يشبه الاحتفاء بلبنان بعد أن دعت المملكة وفدًا كبيرًا يضم سياسيين وفنانين لبنانيين معروفين لحضور الحفل، في ما يشبه الاحتفاء الرسمي بعلاقات البلدين.

وكان من المقرر أن تحيي الفنانة الرومي الحفل على مسرح المرايا الجديد في محافظة العلا شمال المملكة، حيث يقام هناك مهرجان للاحتفال بالشتاء يحمل اسم “شتاء طنطورة”؛ نسبة لساعة شمسية قديمة في المكان تحمل الاسم ذاته.

وتوجهت الرومي إلى المملكة بالفعل قبل يوم من موعد حفلها المقرر إقامته مساء اليوم الجمعة، قبل أن يلتحق وفد كبير دعته السفارة السعودية في بيروت لحضور الحفل الثاني في المهرجان، بعد حفل الجمعة الماضية الذي أحياه فنان العرب محمد عبده.

ويحضر الحفل الفني للرومي كل من نجوى كرم وراغب علامة ووليد توفيق والإعلامي نيشان والفنانة نادين نجيم، كأبرز الوجوه الفنية التي تمت دعوتها للمهرجان.

الى #المملكة_العربية_السعودية بأذن الله الى الاراضي المقدسة الأحب الى قلبي وروحي . الى من اعطى الامه العربية والاسلامية كرامه وعز وفخر . اتشرف ان اكون في الرياض اليوم لحضور حفل الفنانة ماجدة الرومي ، بدعوة كريمه من اصحاب الكرم والاخلاق النبيله . @HibaAlKawas pic.twitter.com/NfKQKd6eP4 — Tarek A.Z. (@Tareklebanon1) December 28, 2018

الفنانة اللبنانية نجوى كرم تتحدث عن زيارتها للمملكة العربية السعودية وتواجدها في مدائن صالح و حضورها لحفل السيدة ماجدة الرومي في مهرجان #شتاء_طنطورة #العلا @najwakaram @WinterAtTantora pic.twitter.com/DcAvtAVcJd — MBC1 (@mbc1) December 28, 2018

وضم الوفد اللبناني الآخر الذي حضر إلى العلا، وزراء حاليين ورؤساء جمهورية سابقين، بينهم رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان، والرئيس الأسبق أمين الجميل، ووزير الإعلام في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال،​ ​ملحم الرياشي،​ ووزير التربية والتعليم، ​مروان حمادة​، وأمين عام تيار المستقبل، ​أحمد الحريري،​ والسفير السعودي في لبنان، ​وليد البخاري،​ وعضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” وائل أبو فاعور.

حبيت حطكم بالجو يا اخوان…

زار وفد لبناني كبير ضم شخصيات سياسية وفنية واجتماعية صباح اليوم الجمعة، المملكة العربية #السعودية للمشاركة في مهرجان #شتاء_الطنطورة الثقافي في محافظة العلا. وتحيي ماجدة الرومي مساء اليوم للمرة الأولى حفلة في السعودية، ضمن فعاليات المهرجان الطنطوري. pic.twitter.com/kTtjNXm7Rp — Pierre Abi-Saab (@PierreABISAAB) December 28, 2018

وإضافة لمحمد عبده وماجدة الرومي، ستقام سلسلة حفلات فنية أخرى سيحييها فنانون عالميون على المسرح ذاته، ضمن فعاليات مهرجان “شتاء طنطورة” السياحي والتراثي.

وتقام النسخة الأولى من المهرجان في منطقة تاريخية عريقة ومشهورة بأبنيتها الصخرية، وتمتد فعاليات المهرجان بين 20 من ديسمبر/ كانون الأول، وحتى الـ9 من فبراير/ شباط المقبل، متضمنًا فعاليات فنية وثقافية وسياحية وتراثية وتجارية متنوعة.

وستقام الحفلات الفنية في نهاية كل أسبوع على مسرح “مرايا”، ومن المقرر أن يشارك فيها أيضًا عازف البيانو المعروف رينو كابوسون والموسيقار وعازف البيانو المصري الشهير عمر خيرت وعازف البيانو الصيني، لانج لانج، ومغني الأوبرا الشهير أندريا بوتشيلي، والموسيقار العالمي ياني.