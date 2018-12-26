لهذا السبب أخفت لجين عمران وجه ابنتها من صور زفافها

كشفت الإعلامية السعودية لجين عمران عبر حسابها على “إنستغرام”، عن الصور الأولى من حفل زفاف ابنتها جيلان، لكنها لم تكشف عن وجه ابنتها ولم تُظهر ملامحها للجمهور.

وفيما تحفظت لجين عمران على ظهور وجه ابنتها، أكدت أن السبب وراء ذلك هو “نوع من الخصوصية”.

وقالت في تغريدة عبر تويتر:”الكثيرون سألوني ليه ما أظهرت وجه بنتي؟!.. باختصار لأنها مو حابة أحد يعرفها ويخترق خصوصيتها في المستقبل ويزعجها.. حابة تعيش بعيدًا عن فضول وتدخلات وأحكام الناس.. وأنا احترمت رغبتها أكيد”.

وكانت لجين عمران احتفلت بزفاف ابنتها جيلان قبل أيام، في حفل ضخم أُقيم في البحرين بحضور عدد كبير من النجوم والمشاهير.

يذكر أن الإعلامية السعودية لم تستطع إخفاء مشاعر الأمومة داخلها في حفل زفاف ابنتها، حيث احتضنتها بشدة وظلت تبكي من فيض مشاعرها.