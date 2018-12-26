أبرزها “كوبرا ونساي”.. 7 كليبات أثارت جدلًا واسعًا في 2018

أثار عدد من الكليبات والألبومات التي طرحت خلال عام 2018، حالة من الجدل بالأوساط الفنية والشبابية، والتي تصدرها الكليبان الصادران عن محمد رمضان وبشرى وتبادل الاتهامات بينهما.

وواصل أحمد مكي وشيرين عبدالوهاب تفردهما في اختيار اللون الغنائي وطريقة عرضه، بينما سقطت نانسي عجرم في بئر اتهامات السرقة من قبل مطربة شابة، فيما حاول لمجرد الخروج من أزمته أمام القضاء الفرنسي بكليبه الجديد.

ويرصد موقع “إرم نيوز” أبرز الكليبات والألبومات التي أثارت جدلًا خلال العام.

اتهامات لنانسي بالسرقة

واجهت المطربة نانسي عجرم اتهامات بالسرقة، بعدما طرحت أغنيتها الجديدة “بدنا نولع الجو”، بعدما زعمت مطربة شابة تدعى نجوى خليق الله وشهرتها “إنجي”، تعرّضها للسرقة من قبل الملحن جوزيف جحا وقيامه ببيع لحن الأغنية لـ”عجرم”.

“كوبرا” بشرى تلدغ محمد رمضان

تسبب الأغنية الذي طرحتها الفنانة بشرى بعنوان “كوبرا” في حالة جدل كبيرة، بعدما ربطها الكثيرون بالفنان محمد رمضان، وأنها انتجت تلك الأغنية للرد على أغنيته “نمبر وان”.

وانقسم رواد التواصل الاجتماعي إلى فريقين مؤيد ومعارض للأغنية وطريقة الطرح، قبل أن يخرج محمد رمضان ويعلق على الأغنية قائلًا: “أسمر وأفتخر”.

“نمبر وان” يثير الانتقادات

أغنية بشرى الأخيرة كانت ردًّا على أغنية أخرى أثارت جدلًا واسعًا هي أغنية “نمبر وان” للفنان محمد رمضان، حيث طرحها للتأكيد أنه حقق نجاحًا باهرًا في مجال السينما، قبل أن تناله العديد من الانتقادات.

إليسا وإصاتبها بسرطان الثدي

تسببت الأغنية الجديدة للفنانة إليسا “إلى كل اللي بيحبوني” في حالة جدل، بعدما كشفت كواليس تسجيلها وأنها تحكي قصة إصابتها بمرض سرطان الثدي وعلاجها وشفائها منه، حيث أظهرت الكواليس إليسا أثناء تسجيل الأغنية في الأستوديو، وخلال جولات التسوق التي قامت بها في العاصمة الفرنسية باريس، إلى جانب حرصها على التقاط صور مع عدد من أصدقائها.

علامات بارزة مع كليب شيرين

حمل ألبوم “نساي” للفنانة شيرين عبدالوهاب بضع علامات بارزة، أثارت جدلًا لفترة ليست بالقصيرة، إذ تُعد شيرين بهذا الألبوم، أول من يطلق ألبومًا كاملًا مباشرة باستخدام الپريميير في الشرق الأوسط، كما أن الألبوم الذي يضم 12 أغنية تسبب في أزمة عند طرحه بسبب تعاقد الفنانة مع شركة إنتاج جديدة دون الالتزام بتعاقدها مع الشركة السابقة.

أحمد مكي ونجله “أدهم”

حرص الفنان أحمد مكي، على الظهور مع نجله أدهم للمرة الأولى في أغنيته الجديدة “أغلى من الياقوت” التي جاءت على طريقة “الراب”، لتحقق مشاهدات عالية خلال فترة قصيرة للغاية وتصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي.

سعد لمجرد يخرج من أزماته

حاول المطرب المغربي سعد لمجرد، التغطية على أزمته الأخيرة من خلال طرح الكليب الجديد له “بدك إيه”، إذ تجاوزت الأغنية التي تعد العمل الأول لسعد لمجرد بعد خروجه من السجن في واقعة اغتصاب فتاة فرنسية، حاجز الـ6 ملايين مشاهدة بعد يومين فقط من طرحها.