حليمة بولند في عيد ميلادها: كثير من الناس يطلبون رأسي (فيديو)

احتفلت الإعلامية الكويتية حليمة بولند بعيد ميلادها وسط أصدقائها والمقربين لها، الذين أحضروا تورتة كبيرة تحمل صورتها، وهي عروس بفستان الزفاف الأبيض.

ونشرت حليمة بولند وقائع احتفالها بعيد ميلادها في فيديو عبر صفحتها على تطبيق “سناب شات” إذ ظهرت صديقتها المصممة والاستايلست هديل اشكناني وهي تقوم بتقطيع قالب التورتة الذي يحمل صورتها، والتي أشارت ساخرة إلى أنها حريصة على الابتعاد عن قطع رأسها بالكيك.

وقالت الإعلامية الكويتية بالفيديو: “يا كثر ناس يبون رأسي، يا كثر ناس يبون يجيبون رأسي”، وردت عليها هديل اشكناني:”وايد ناس بس ما يطلونها.. رأسهم إلى الأسفل إلى الجحيم”.

وعلقت حليمة بولند علي الفيديو، قائلة: “استمتعت اليوم بالأجواء الجميلة مع الأهل والأصدقاء.. أختي شقيقتي الوحيدة وزوجة أخوي نورتوني مع صديقاتي الجميلات.. الله لا يحرمني منكم”.

وعادت الإعلامية الكويتية حليمة بولند مؤخرًا إلى زوجها الأول ووالد ابنتيها عبد السلام الخبيري بعد عامين من الانفصال وسط تكتم على الخبر.