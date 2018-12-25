ما سرّ غياب صديقة لجين عمران المقربة هبة الرمحين عن حفلة زفاف ابنتها؟

شهد حفل زفاف جيلان، ابنة الإعلامية السعودية لجين عمران، زخمًا كبيرًا، ولفت الأنظار إليه منذ لحظة إعلان موعده.

وأقيم الزفاف الذي حضره إعلاميون وفنانون من مختلف الدول العربية في البحرين، إذ شارك العديد من المشاهير لجين وعائلتها الفرحة.

لكن اللافت للانتباه، أنه رغم مقاطع الفيديو والصور التي انتشرت من حفل الزفاف، غاب حضور سيدة الأعمال السورية والصديقة المقربة هبة الرمحين عن الزفاف.

ولم تظهر “الرمحين” في أي من الصور ومقاطع الفيديو في حفل الزفاف، رغم العلاقة القوية التي تجمعها بلجين وشقيقتها أسيل والعائلة، إذ اعتادوا دائمًا مشاركة لحظاتهم ومناسباتهم معًا، إلى حد أن الكثير من السهرات والصور التي جمعت هبة ولجين أثارت جدلًا.

كما لم تنشر لجين عمران عبر حساباتها في مواقع التواصل أي صور تجمعها بهبة الرمحين، وبدورها غابت صور من حفل الزفاف عن حساب سيدة الأعمال السورية في “انستغرام”.

ولم يكن غياب هبة الرمحين عن حفل ابنة زفاف لجين عمران الأمر الوحيد اللافت للانتباه، إذ غابت أيضا صديقة لجين المقربة، المهندسة السعودية رنا القاسم، والتي لم تنشر بدورها أي صور من حفل زفاف ابنة لجين على حساباتها في مواقع التواصل.

ورجح ناشطون أن يكون سر غياب “الرمحين” عن حفل ابنة لجين عمران عائدًا لخلافات بينها وبين لجين، ملمحين إلى أن الخلاف لابد كان قويًّا حتى غابت سيدة الأعمال السورية عن حفل زفاف ابنة صديقتها المقربة.