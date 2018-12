الفنانة فرح الهادي تتعرض لانتقادات واسعة بسبب حفل زفافها الثاني (صور)

View this post on Instagram

بقي ايام قليلة .. ‏سأزف إليك للمرة الثانية .. سـ أرتدي لك الأبيض وأكحل عيناي ب فرحة لقياك .. سـ تعزف الزغاريد لحن فرحة قلبي .. ليكتمل حلمي معك 31/12/2018???????????????????? . . #فرح_الهادي #عقيل_الرئيسي