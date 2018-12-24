الفنانة فرح الهادي تتعرض لانتقادات واسعة بسبب حفل زفافها الثاني (صور)

تعرضت الفنانة الكويتية فرح الهادي لسخرية عارمة من قبل متابعي صفحتها الشخصية على “إنستغرام”، بعد توجيهها رسالة إلى زوجها عقيل الرئيسي بمناسبة قرب إقامة حفل زواجهما الثاني.

ونشرت الهادي صورة لها رفقة زوجها، وعلقت عليها بالقول: “بقي أيام قليلة.. ‏سأزف إليك للمرة الثانية.. سأرتدي لك الأبيض وأكحل عيني بفرحة لقياك.. سـتعزف الزغاريد لحن فرحة قلبي.. ليكتمل حلمي معك 31/12/2018”.

لكن تلك العبارات فجرت سخرية المتابعين من الهادي، مشيرين إلى أن “إقامة حفل زواج ثانٍ لهما شيء مبالغ فيه”، في حين اتهمها كثيرون بأن “مشاعرها كاذبة”، وأنها تسعى فقط للاستعراض وجذب مزيد من التعليقات والمتابعين.

وكتبت إحدى الناشطات تعليقًا قالت فيه: “حينما تكحلين عينيك بفرحة لقياه تذكري أنك بالأمس كنتي راقدة معاه.. وانتبهي لا تذرف عيناك بلحظتها الدموع لأن كبودنا والله من كثر الكذاب بدأت تلوع”.

وعلق آخرون: “الله يرزقني فضاوتكم من حيث لا أحتسب، وفرحة لقياك وإنتي مقابلة وجهه 24 ساعة يا صبر الأرض بس”.

وكانت الفنانة الكويتية أعلنت، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، اتفاقها مع زوجها ومواطنها الفنان عقيل الرئيسي على إقامة حفل زواج ثانٍ بالتزامن مع ذكرى زواجهما الأول.

وأعلنت في مقطع فيديو لها، عبر تطبيق “سناب شات”، الاتفاق مع زوجها لإقامة حفل زفاف ثانٍ يوم 31 ديسمبر، وهو اليوم الذي يصادف الذكرى الثانية لزواجهما.

وتحوّلت إقامة الحفلات بذكرى الزواج إلى “موضة”، حيث أعلن الثنائي الإماراتي مشاعل الشحي وأحمد خميس نيتهما إقامة حفل زفاف ثانٍ، فور تخرج الشحي من الجامعة.