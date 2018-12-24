آمال ماهر تعود لتركي آل الشيخ بأغنيتها الجديدة “إديني فرصة” (فيديو)

كشفت المطربة المصرية آمال ماهر عن عودتها بأغنية جديدة عبر حسابها في “تويتر”، لكن اللافت أن الأغنية من كلمات رئيس هيئة الرياضة السعودية تركي آل الشيخ، وهو ما يشير لعودة التعاون بينهما.

وسبق أن صرحت آمال ماهر أن هناك خلافات فنية بينها وبين تركي آل الشيخ، الأمر الذي أثار شائعات كثيرة بشأنهما وبشأن الخلافات بينهما.

وكانت المطربة المصرية كتبت قبل نحو شهرين على حسابها بأنها تعرضت لتهديدات وشتائم هي وأسرتها وحرب شرسة، دون أن توضح الشخص الذي عنته.

ورغم أنها لم تكشف عن هوية الشخص، لكن شائعات كانت انتشرت بأنها تعرضت للضرب من قبل تركي آل الشيخ، الأمر الذي لم يؤكده أو ينفه الطرفان.

وأثيرت تكهنات لاحقًا باختفاء آمال بعد تعرضها للضغوطات، لكنها خرجت لاحقًا عبر حسابها في “تويتر” لتسخر منها.

وهذه ليست المرة الأولى التي تحوم فيها الشائعات حول آمال ماهر وتركي آل الشيخ، فسبق أن أشيع عن زواجهما سرًّا.