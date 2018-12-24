عمرو عبدالعزيز يستعد لـ”أيامنا الحلوة” برأس السنة (فيديو إرم)

قال الفنان المصري عمرو عبدالعزيز، إن مشاركته في دراما رمضان 2019، لم تحسم بعد، موضحًا أن الأمر لم يتعد مجرد “الكلام”، ولم أوقع أي عقود لأعمال رمضانية.

وأضاف في لقاء خاص مع “إرم نيوز” أنه يواصل الاستعدادات لعرض مسرحية “أيامنا الحلوة” ليلة رأس السنة، على مسرح الرياحاني.

وعن قلة مشاركاته في السينما، تابع عبدالعزيز، أنه لا يسعى للظهور في السينما لمجرد التواجد فقط، مشيرًا إلى أن الدور الذي يشعر أنه سيضيف إليه، سيقدمه على الفور حتى لو كان مشهدًا واحدًا أمام أحمد السقا مثلًا.

يذكر أن الفنان المصري عمرو عبدالعزيز شارك في العديد من الأعمال الفنية المتميزة، مثل “حمادة يلعب”، ثم “عودة الندلة”، و”أيظن”، ومع النجم الكبير عادل إمام في فيلم “مرجان أحمد مرجان”.