رغم حملها المتقدم.. سارة الودعاني تعود إلى العصر الجليدي وديناصوراته المنقرضة (فيديو وصور)‎

حضرت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، سارة الودعاني، مساء اليوم السبت، فعالية ترفيهية في أحد المراكز التجارية بمدينة الإحساء، رغم حملها المتقدم وطبيعة الفعالية الغريبة بعض الشيء.

فقد شاركت الشابة الودعاني في فعالية العصر الجليدي (آيس آيج) التي أقيمت في مركز “العثيم مول” التجاري بالمدينة الواقعة في المنطقة الشرقية وسط حضور لافت.

ووثّقت ابنة الـ28 عامًا، وجودها في الفعالية التي ضمّت أنواعًا مختلفة من المخلوقات التي عاشت في العصر الجليدي، ومنها “الماموث – الصناجة – القط سيفي الأسنان – دب البار اركتوثيريوم – وحش اللسان – التوكسودون – أخدودي الأسنان – الميجاثير – اللامة الطويلة – الحصان الأمريكي”.

وبدا المكان مكتظًا بالحضور، إذ تتمتع الودعاني بشهرة كبيرة، لاسيما في مسقط رأسها الإحساء، حيث انطلقت للشهرة أول مرة من هناك.

وظهرت الودعاني في صور ومقاطع فيديو من داخل العثيم مول، بجانب مجسمات ضخمة ومتحركة للحيوانات المنقرضة، وقد عرضت بمقطع فيديو لوحة معلومات تتضمن حقائق علمية عن العصر الجليدي وحيواناته.

وأنت في #العثيم_مول #الاحساء ممكن تشوف أشياء غريبة أو من آلاف السنين … ما عليه هذه فعالية العصر الجليدي (آيس آيج) تعيشك الأجواء صح#العثيم_مول_يستاهل_المشوار@Malothaim @OthaimMalls pic.twitter.com/UWOJpVOBTO — العثيم مول الإحساء (@AlothaimEhsa) December 22, 2018

وتزوجت الودعاني في شهر نيسان/ أبريل الماضي، وهي في شهر متقدم من حملها حاليًا، دون أن يعيقها ذلك عن نشاطها الميداني في حضور فعاليات وأحداث ترفيهية بهدف الترويج لها.