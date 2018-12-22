هشام سليم: أنا أقل الفنانين أجرًا.. وأستحق “الشنق” في “كلبش 3” (فيديو)

قال الفنان المصري هشام سليم، إنّ السبب الحقيقي وراء مشكلة ارتفاع أجور الفنانين، هو المنتج نفسه، موضحًا أنّ الأخير يقوم في البداية باختيار النجم، ثم يبني عليه القصة والمسلسل.

وأضاف هشام في لقاء خاص مع “إرم نيوز”، أنّه “لا يناقش أي منتج في مسألة أجره، لأنه أقل أجر بين الفنانين طوال مشواره الفني”، مشيرًا إلى أنّ “التفاوض بينه وبين شركات الإنتاج يعتمد على تقدير الطرفين لبعضهما، ومدى جودة العمل”.

وأعرب سليم عن سعادته للمشاركة في الجزء الثالث من مسلسل “كلبش” مع الفنان أمير كرارة ومجموعة كبيرة من النجوم، متمنيًا أن “يكون إضافة جيدة لأعضاء العمل وأن يحمل الجزء الثالث عنصري الإثارة والتشويق على نفس مستوى الجزأين الأول والثاني”.

وعن دوره في المسلسل، قال إنّه يجسد شخصية تتمتع بكمية شر كبيرة، يستحق عليها “الشنق”، مضيفًا أنه تم تأجيل التصوير إلى منتصف شهر كانون الثاني/ يناير المقبل.

يذكر أن هشام سليم قدم العديد من الأعمال الفنية على مدار تاريخه في الدراما، منها “بين عالمين”، “كلمة سر”، “اسم مؤقت”، “أهل إسكندرية”، “هوانم جاردن سيتي”، و”أرابيسك”، وغيرها من المسلسلات.