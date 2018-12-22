عمرو محمود ياسين يكشف حقيقة خلع والدته الحجاب وعودتها للفن (فيديو)

كشف الفنان والمؤلف المصري عمرو محمود ياسين، حقيقة الأنباء التي تم تداولها حول خلع والدته الفنانة شهيرة، الحجاب وعودتها إلى الفن.

وقال عمرو لـ”إرم نيوز” خلال حضوره حفل قطاع قنوات النيل المتخصصة لتكريم نجوم دراما 2018، إن “والدته منذ اعتزالها التمثيل، لم تأخذ موقفًا معاديًا للفن، بدليل أن أولادها فنانون ولم تقحم حياتها الدينية وحجابها في التمثيل مطلقًا”.

وعن اعتزال والده الفنان محمود ياسين الفن، قال إن “والده قرر منذ 4 سنوات، عدم المشاركة في أي عمل فني، لأنه أصبح غير قادر على ممارسة هذه المهنة التي تحتاج إلى وقت ومجهود كبير”.

وأوضح المؤلف المصري، أنه كان متأكدًا من نجاح الجزء الثاني من مسلسل “نصيبي وقسمتك” الذي قام بتأليفه لأن العمل احتوى كل معايير وصفات النجاح، لافتًا إلى أنه “قدم 24 فكرة متنوعة في عمل واحد فقط خلال عامين بدلًا من تقديمها في أعمال منفردة”.