نرمين الفقي لـ”إرم نيوز”: أتوقع نجاحًا ساحقًا لـ”أبو العروسة 2″ (فيديو)

توقّعت الفنانة المصرية نرمين الفقي، نجاحًا ساحقًا للجزء الثاني من مسلسل “أبو العروسة”، الذي حقق الجزء الأول منه نجاحًا كبيرًا.

وتطرقت الفقي في لقاء خاص مع “إرم نيوز”، على هامش مشاركتها في مهرجان “النايل دراما”، إلى موقفها من العودة للأعمال السينمائية من جديد، بعد غيابها طوال السنوات الماضية.

وتحدثت الفنانة أيضًا عن موقفها من المشاركة في دراما رمضان 2019، مؤكدة على أن خريطة الأعمال الرمضانية بدأت تتضح من الآن.

يذكر أن دور الفقي في مسلسل “أبو العروسة” لاقى نجاحًا كبيرًا، إذ شكلت ثنائيًا رائعًا مع الفنان والمطرب مدحت صالح الذي قدم شخصية زوجها في العمل.