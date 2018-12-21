بالفيديو.. لجين عمران تنهار من البكاء في حفل زفاف ابنتها

لم تتمالك الإعلامية السعودية لجين عمران دموعها عند مشاهدة ابنتها جيلان وهي ترتدي فستان الزفاف، حيث أجهشت كل منهما بالبكاء عندما احتضنا بعضهما.

ولكن سريعًا ما حاولت لجين تمالك نفسها أمام ابنتها والحاضرين، وجففت دموع ابنتها العروس وهي تبتسم لها وعيونها تفيض بالدموع.

ووجهت الإعلامية السعودية رسالة إلى ابنتها في حفل زفافها، قائلة: “أحببت أن أهديكي شيئا ليس بقيمته المادية.. فيه جزء ولو بسيط من شعوري.. في شعرة بس من شعوري”.

وأضافت: “وهديتي هي أغنية.. ومشكورة الفنانة نوال الكويتية الي غنتها من قلبها وعيونها دمعت وهي بتغنيها وقالت لي إن هي حست أنها بتغنيها لابنتها حنين”.

وكان الناقد الفني المعروف باسم “كلاسي” فتح النار على لجين عمران، عقب نشرها صورًا وهي تحمل بيدها حقيبة صفراء من “هيرميس”، وصل ثمنها على حد قوله إلى 800 ألف ريال سعودي (ما يعادل 216 ألف دولار).

واستنكر كلاسي ما وصفه بـ”تباهي لجين بحقيبة يصل ثمنها إلى ثمن فيلا متوسطة في السعودية”.