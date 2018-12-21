نور اللبنانية لـ”إرم نيوز”: أحضّر لفيلم جديد.. ولن أتعاون مع أي فنان إسرائيلي (فيديو)

علّقت الفنانة اللبنانية نور، على النجاح الكبير الذي حققته في دراما رمضان 2018، بشخصيتها في مسلسل “رحيم” مع الفنان المصري ياسر جلال.

وكشفت نور في لقاء خاص مع “إرم نيوز” على هامش مهرجان “النايل دراما”، عن مشاركتها في فيلم جديد مع الكوميديان المصري أكرم حسني، ستبدأ تصويره قريبًا.

وأوضحت الفنانة اللبنانية، موقفها من التواجد في دراما رمضان المقبل، وما إذا كانت ستتعمد الغياب بعد نجاح “رحيم”، أم لم تعرض عليها مسلسلات جديدة من الأساس.

وتحدثت عن تصريحها المثير للجدل، بشأن رفضها العمل مع ممثل إسرائيلي، مشددة على “رفضها التام التعاون مع أي فنان إسرائيلي”.

يذكر أن نور اشتهرت بتقديم العديد من الأدوار في السينما المصرية، أولها كان فيلم “شورت وفانلة وكاب” مع الفنان أحمد السقا، ثم توالت أعمالها ومنها “الرهينة”، و”ملاكي إسكندرية”، و”ظرف طارق”، و”عوكل”.