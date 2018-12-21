وفاة الموسيقار العراقي طارق حسون فريد

توفي، اليوم الجمعة، الموسيقار العراقي طارق حسون فريد في أحد مستشفيات العاصمة بغداد؛ إثر تأزم حالته الصحية عن عمر 84 عامًا.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الدكتور طارق حسون فريد، توفي صباح اليوم، وذلك عقب نقله قبل يومين للعناية المركزة في أحد المستشفيات؛ إثر إصابته بجلطة دماغية.

وستنطلق مراسم التشييع، اليوم، من مدينة الطب في بغداد، مرورًا بمنزله ثم إلى مدينة كربلاء، حيث يوارى الثرى.

وطارق حسون فريد من مواليد مدينة كربلاء عام 1934، أنهى دراسته في دار المعلمين الابتدائية وتعلم العزف على الكمان، كما تعلم الرسم، وفي عام 1956 دخل قسم العلوم الموسيقية في جمهورية سولفاكيا، ثم درس على يد الموسيقي الروماني “ساندرو ألبو”، حيث أصبح لاحقًا واحدًا من أهم مدرسي الموسيقى الأكاديمية في العراق.