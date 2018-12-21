شكران مرتجى شريرة في “سلاسل دهب” (فيديو إرم)

تحدثت النجمة السورية شكران مرتجى عن دورها في مسلسل “سلاسل دهب” إخراج إياد نحاس وإنتاج “غولدن لاين”.

وبينت “مرتجى” في تصريح خاص لموقع “إرم نيوز”، أنها لعبت على شكل الشخصية لتبدو بريئة من الخارج وسلبية من داخلها، ويظهر بعض الشر في تصرفاتها من خلال بعض المواقف والأفعال التي تقوم بها شخصيتها “الداية أم فوزي”.

وأضافت “مرتجى” حول أخبار وجود جزء ثان من مسلسل “وردة شامية”، الذي لاقى نجاحًا جماهيريًا عند عرضه، أن “الأمر يعود لشركة الإنتاج، لكنه لن يكون للموسم الدرامي المقبل”.

تفاصيل كثيرة تحدثت عنها “مرتجى” في هذا الفيديو: