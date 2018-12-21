مشاهير وعمالقة في الفن غيبهم الموت عام 2018 (فيديوغراف)

غيّب الموت عددًا كبيرًا من النجوم والمشاهير في التمثيل والإعلام، خلال عام 2018، كان من بينهم عدد كبير من عمالقة الفن من كافة أنحاء الوطن العربي.

وفي التقرير التالي ترصد “إرم نيوز” أبرز نجوم ومشاهير الوسط الفني والإعلامي الذين رحلوا عن عالمنا خلال عام 2018:

حسن كامي

رحل مؤخرًا الفنان المصري حسن كامي منتصف الشهر الجاري؛ بعد أزمة صحية طارئة ألمت به في منزله، عن عمر ناهز الـ82 عامًا، حيث كان آخر أعمال الفنان الراحل مسلسل “قلبي معي” عام 2017.

وقدم كامي العديد من الأعمال الفنية في السينما والدراما، أبرزها: “أنا وأنت وبابا في المشمش” و”بوابة الحلواني” و”رأفت الهجان” و”الخواجة عبدالقادر” و”العراف” وغيرها.

محمود القلعاوي

رحل عن عالمنا هذا العام أيضًا الفنان المصري محمود القلعاوي، عن عمر ناهز 79 عامًا، بعد صراع مع المرض، وهو ابن الفنان عبدالحليم القلعاوي وشقيق إحسان القلعاوي، وحاصل على ليسانس الحقوق عام 1964، كما عمل بهيئة المسرح.

جميل راتب

وكان الفنان المصري الكبير جميل راتب قد سبق “القلعاوي” بعدة أيام، والذي رحل عن عمر ناهز الـ92 عامًا في 19 سبتمبر، بعد رحلة علاج طويلة في باريس وعاد إلى مصر قبل وفاته.

حمدي قنديل

في نوفمبر، توفي الإعلامي الكبير حمدي قنديل، داخل شقته، عن عمر ناهز 82 عامًا، بعد صراع طويل مع أمراض الكبد والكلى.

أحمد عبدالوارث

في أكتوبر، توفي الفنان الكبير أحمد عبدالوارث بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 71 عامًا، واستقر في آخر أيامه بمستشفى كوبري القبة حتى فارق الحياة.

آمال فريد

وفي 19 يونيو، أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان المصري الدكتور خالد مجاهد، وفاة الفنانة آمال فريد في مستشفى شبرا العام، بعد تعرضها لأزمة صحية.

الإعلامية نادية صالح

في نوفمبر، توفيت الإعلامية الكبيرة نادية صالح بعد صراع طويل مع المرض، بعدما قدمت عددًا كبيرًا من البرامج الإذاعية التي نالت شهرة كبيرة.

ماهر عصام

وفي 17 يونيو، خطف الموت الفنان المصري ماهر عصام عن عمر ناهز الـ 38 عامًا؛ وسبب الموت هو نزيف حاد في الدماغ.

الفنانة هياتم

توفيت، الفنانة هياتم، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 69 عامًا، وهو ما أكده نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي.

ماجد الزواهرة

وتوفي الفنان الأردني ماجد الزواهرة؛ إثر نوبة قلبية مفاجئة في شهر نوفمبر، عن عمر ناهز 45 عامًا، بعدما قدم العديد من الأعمال الفنية التي أثرت الثقافة الأردنية، وقد شيع جثمانه بالبكاء والدموع.

دينا هارون

توفيت الفنانة السورية الشابة دينا هارون في شهر أكتوبر بشكل مفاجئ؛ إثر نوبة قلبية، إلا أن البعض رجح وفاتها بالسرطان.

نهاد طربية

وفي مطلع العام، انتقل المطرب اللبناني نهاد طربية إلى الرفيق الأعلى بشكل مفاجئ، أثناء تواجده في باريس.

مديحة يسري

وتوفيت أيضًا الفنانة المصرية مديحة يسري بعد صراع طويل مع أمراض الشيخوخة، عن عمر ناهز 97 عامًا داخل مستشفى المعادي العسكري.

المغربي ميمون الوجدي

ورحل أيضًا المطرب المغربي ميمون الوجدي، والذي أثرى العمل الفني الموسيقي في المغرب بحوالي 18 ألبومًا، كان آخرها ما تم إنتاجه عام 2010.

ريم البنا

كما رحلت المطربة والملحنة الفلسطينية ريم البنا في شهر مارس عن عمر ناهز 52 عامًا والتي حاربت السرطان منذ العام 2009 وانتصرت عليه، ولكن المرض الخبيث عاودها مجددًا في العام 2016 وأعلنت عن ذلك بجملة مؤثرة جدًا على مواقع التواصل، فقالت: “إن صوتي الذي كنتم تعرفونه توقف الآن عن الغناء.. الآن أحبتي، وربما سيكون ذلك إلى الأبد”.

محمد متولي

توفي الفنان المصري محمد متولي عن عمر ناهز الـ71 عامًا في 17 فبراير؛ وذلك نتيجة نوبة قلبية، وجاء الموت مفاجئًا وخلال تواجده في منزله بين أفراد أسرته.

ياسر المصري

كما غيب الموت الفنان الأردني ياسر المصري في أغسطس؛ نتيجة حادث سير وذلك بعد تطوعه لإصلاح سيارة معطلة.

ماجد الماجد

توفي المطرب السعودي ماجد الماجد في أغسطس؛ نتيجة إصابته بطلق ناري في رأسه، أثناء محاولته فض اشتباك بين أبنائه عندما أطلق أحدهم النار فاستقرت إحدى الرصاصات في رأس الماجد وقتلته.

ناصح الفضلي

في يوليو، رحل الفنان الكويتي ناصح الفضلي بعد رحلة عطاء استمرت 25 عامًا في الوسط الفني المحلي والخليجي، حيث شارك الراحل خلال مشواره الفني الذي بدأه عام 1995 بأكثر من مائة عمل درامي أبرزها: “الأصيل” و”عيال الفقر” و”فضة قلبها أبيض” و”حريم بو سلطان” وغيرها.

الشاب محمد بن رافعة

كما رحل عن عالمنا الفنان الكوميدي السعودي الشاب محمد بن رافعة في حادث سير في مدينة حائل شمال المملكة العربية السعودية.

محمد المفرح

وتوفي أيضًا الممثل الشهير محمد سعد المفرح، الذي اشتهر باسم “أبو مسامح”، والذي اشتهر بعدد من الأعمال شارك بها، كانت بدايته في الإذاعة عام 1964، وعند انطلاق البث التجريبي للتلفزيون السعودي عام 1965 قدم العديد من الأعمال، وحصل على دبلوم من “المعهد العالي للفنون المسرحية” عام 1968 في مصر.

مي سكاف

وتوفيت الممثلة السورية مي سكاف؛ بعد إصابتها بسكتة دماغية في العاصمة الفرنسية باريس، يوم 23 يوليو، قبل بلوغها الخمسين من العمر.

مازن السعدي

توفي المخرج السوري مازن السعدي، في دولة الإمارات، عن عمر ناهز الـ37 عامًا.

غنوة محمد علي سليمان

وفي أكتوبر، توفيت المطربة والممثلة المصرية غنوة محمد علي سليمان؛ إثر إصابتها في حادث سير، وتم نقلها إلى أحد مستشفيات التجمع الخامس، حيث فارقت الحياة متأثرة بإصاباتها.

“غنوة” هي ابنة الموسيقار والملحن محمد علي سليمان وأخت الفنانة أنغام، وظهرت في بداية حياتها الفنية كمطربة ثم دخلت مجال التمثيل من بوابة “الأب الروحي” في جزئه الثاني الذي يعرض حاليًا على شاشة dmc.

الفنانة المصرية سناء مظهر

وفي أغسطس، توفيت الفنانة المصرية سناء مظهر، عن عمر ناهز الـ 86 عامًا.

سمير خفاجي

وتوفي أيضًا المنتج الكبير سمير خفاجي مؤسس وصاحب فرقة الفنانين المتحدين، والذي يعد من أبرز مؤلفي ومنتجي المسرح المصري ومؤسس فرقة (ساعة لقلبك) الشهيرة مع (يوسف عوف، ولطفي عبدالحميد) والتي ساهمت في تخريج جيل كامل من الفنانين، أمثال: (الخواجة بيجو، أبولمعة، أمين الهنيدي، الدكتور شديد، نبيلة السيد، وبليغ حمدي الذي كان يتولي مهمة الغناء في الفرقة).

توفيق العشا

وغيب الموت أيضًا الممثل السوري، توفيق العشا، في مستشفى الأسد الجامعي بالعاصمة السورية، دمشق، عن عمر ناهز 70 عامًا بعد معاناة طويلة مع المرض.

أمل حمادة

وتوفّيت اللبنانية أمل حمادة؛ بعد تعرّضها لجلطة دماغية حادة عن عمر ناهز 41 عامًا، واشتهرت أمل حمادة بخفة ظلها وانتقادها للفنانين بطريقة لاذعة، وعانت من مشاكل صحية في أواخر أيامها، دخلت على إثرها المستشفى وتوفيت.