فنان خليجي مشهور يوضح حقيقة إساءته لليمنيين (فيديو)

ردّ الفنان الكويتي حسن البلام على اتهامات وجهت له مؤخرًا، بـ”إهانة” الشعب اليمني؛ بعد تداول مقطع من إحدى مسرحياته يتحدث فيه عن اليمنيين.

وظهر البلام بالمقطع المثير للجدل، وهو يتحدث مع الفنانة زهرة عرفات قائلًا: “يا حمارة.. يابا اللي جاش حاكم مو يمني.. ايش فيكم انتوا وبعدين لا تنقزيني قدام هالشعب الوسخ باشر يتعود”.

وقال البلام في رسالة عبر صفحته على موقع إنستغرام: إن الحوار بالمسرحية “لم ولن يقصد به الشعب اليمني الشقيق”.

وأضاف النجم الكويتي الشهير: “لا تفتعل الضجة على كلمة وحوار ليس المقصود به اليمن الشقيق” مشددًا على أنه “يحب الشعب اليمني العريق، ويكن له كل تقدير واحترام”.