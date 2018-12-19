بالفيديو.. حليمة بولند تعلن مشاركتها في عمل “عربي هوليودي” ضخم

وثقت الإعلامية الكويتية، حليمة بولند، أثناء تواجدها في دبي، مقابلتها مع مندوب شركة “شوتيللو”، والذي قام بتوقيع عقد معها على عمل ضخم، وفق قولها.

وأوضح المندوب من خلال مقطع فيديو: “نحن اليوم مع مدام حليمة، بعرض عليها تصير “بارتر” معنا بشركة شوتيللو لتنضم لقائمة الفنانين من العالم العربي ومن هوليود، وتصير آخر وحدة تنضم معنا، وتصير مسك الخواتم، وقعنا مع أسماء كثير كبيرة بس هلق ما فينا نحكي”.

وكتبت حليمة تعليقًا على مقطع الفيديو، بأن العمل سيشارك فيه “خمسون نجمًا عربيًا وعالميًا”.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل العمل، وما إذا كان مقررًا لرمضان 2019 أم لا.