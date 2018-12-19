الكويت.. حجز عبودكا على ذمة التحقيق

قرَّرت النيابة العامة في دولة الكويت حجز نجم مواقع التواصل الاجتماعي عبدالله الجاسر، الشهير بـ”عبودكا“، على ذمة التحقيق في شكوى إدارة الجرائم الإلكترونية في القضية المتّهم فيها بـ”الطعن في الأعراض”.

وكانت النيابة أصدرت يوم أمس الثلاثاء أمرًا بضبطه وإحضاره، عقب شكوى قدَّمها ضده أحد المحامين.

وأثار عبودكا جدلًا واسعًا بين ناشطي مواقع التواصل؛ عقب حديثه عن المرأة وعلاقاتها قبل الزواج، ورأوا أنه “طعن في النساء، وأنَّ إساءته غير مقبولة”.

وقال “عبودكا” في مقطع فيديو سابق، تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي: “لا يوجد فتاة مغلفة لم ترَ رجلًا أو تعرف أحدًا قبل الزواج”، مضيفًا في حديثه المثير للجدل: “حتى أمّك قد تكون مرَّت بموقف مع شخص ما قبل الزواج”.

وفتحت وجهة نظر “عبودكا” نيران الغضب تجاهه، وسط مطالبات بتدخل قانوني ورفع قضية ضده، بسبب “الطعن في الأعراض وقذف المحصنات”، وذلك عقب حملة إلكترونية عبر تويتر تحت وسم (#عبودكا_يطعن_بأمهاتنا)، واحتلَّ الصدارة خلال ساعات قليلة.

وسرعان ما استجاب عدد من المحامين للحملة، والذين أبدوا استعدادهم لتقديم شكوى ضد عبودكا، خاصة المحاميات اللواتي اعتبرن كلامه عن النساء مهينًا.

وحاول “عبودكا” تدارك الموقف، والحد من الهجمة عليه، إذ خرَج لاحقًا مبرّرًا كلامه بأنه قصد فقط “علاقة المرأة في العمل مع الرجال، وأن على زوجها أن يحسن الظن بها”، كما دافع عنه عدد من الإعلاميين ونجوم مواقع التواصل منهم مشاري بويابس وملاك الكويتية ومي العيدان وبيبي عبدالمحسن، معتبرين أن “القضية أخذت حَجمًا أكبر من حجمها”، وأن “عبودكا يعاقب فقط لكونه شخصية مشهورة على مواقع التواصل”.