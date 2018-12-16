نجوى كرم تهدد جمهورها بترك المسرح في حفل السويد لهذا السبب (فيديو)‎

أقدمت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، على تصرف غريب في حفلها الذي أحيته أمس بمدينة واتر فرونت في ستوكهولم بالسويد، تسبب في غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول نشطاء، مقطع فيديو من حفل نجوى أمس، تطالب فيه جمهورها بعدم تصويرها “لايف” على المسرح.

وهددت الفنانة اللبنانية، الجمهور، بترك المسرح، في حالة عدم التزام الجمهور بوقف التصوير على طريقة “اللايف”، – البث المباشر للحفل -.

وأبدى جمهور شمس الأغنية على السوشال ميديا، استياءهم من تصرفها، ووصفوه بـ”غير اللائق”، وأنه من حق الجمهور الحاضر أن يقوم بالتصوير كيفما يشاء والاستمتاع بتلك اللحظة.

ومن بين التعليقات التي هاجمت نجوى: “وخير يا طير إيش فيها يعني لو عملوه لايف يعني”، و”مش من حقها.. الناس حاضرة لتنبسط وكل حد ينبسط بطريقته.. الحين الناس بالاجتماعات والمؤتمرات العالمية والسياسية يصورون كل شي ولايف، رايحين عزا ولا حفلة غنائية”.

يذكر أن نجوى كرم تواجه خلال الفترة الماضية، انتقادات لاذعة بسبب تغير شكلها بصورة واضحة، في إطلالاتها الأخيرة، حيث طالبها النشطاء بالتوقف عن عمليات التجميل، خاصة وأنها لا تحتاج إليها، حسب قولهم.